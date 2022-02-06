«Предсмертный» стон Армана Татояна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Несостоявшийся армянский Бисмарк, уходящий "защитник" прав человека, который покинет наконец свой пост 22 февраля 2022 года Арман Татоян, решил напоследок "порадовать" своих сторонников, не дождавшихся его восхождения на армянский политический Олимп. В очередной раз он разразился целой партией своих тюркофобских и антиазербайджанских тезисов.

То что взобраться наверх у А. Татояна не получилось, а вскоре придётся сменить персональное авто и тёплый кабинет на общественный транспорт и неуютную квартиру, побуждает этого ярого ненавистника всех тюрков на земле на новые крайне резкие заявления, чтобы ещё больше заинтересовать спонсоров как в Армении, так и за рубежом, которым он давно приглянулся за выступления против ненавистного им премьер-министра Никола Пашиняна и его команды.

Если проследить за деятельностью господина А. Татояна на протяжении последних полутора лет, то можно без труда заметить, что большая часть его "правозащитной" деятельности была посвящена борьбе с Азербайджаном, Турцией и ... премьер-министром Н. Пашиняном, а не защите прав граждан Армении, которым и так живется нелегко в условиях тяжёлого экономического кризиса.

Возомнив себя "крупным" специалистом во всех областях, А. Татоян порой ведёт себя как криминальный авторитет, которому неписаны никакие законы. Влезая во все сферы политической жизни страны, А. Татоян забылся до такой степени, что стал давать указание налево и направо представителям государства, особенно, посещая регионы Армении, где порой вел себя как неофициальный глава правительства.

В конце концов, он со своей "непосредственностью" окончательно поднадоел властям в Ереване, которые давно уже пожалели о том, что, придя к власти в 2018 году, рекомендовали молодого амбициозного заместителя министра юстиции на пост омбудсмена, купившись на его американский диплом (А. Татоян провёл один год в Школе права Университета Пенсильвании в далёком 2013 году, за который заплатили его друзья из фонда Сороса).

Так как своими выступлениям и действиями А. Татоян окончательно вышел за рамки определённых ему полномочий, он политизировал свою деятельность, нарушив представленный ему мандат.

Вот почему правительство Армении не стало рекомендовать зарвавшегося юриста на новый срок в качестве "защитника" прав человека, сделав ему ручкой, и распростилось навсегда. Отважившись напоследок громко хлопнуть дверью, А.Татоян 4 февраля 2022 года в очередной раз провёл пресс-конференцию для представителей армянской прессы, где вылил новую порцию грязи на действующие власти во главе с премьер-министром Н. Пашиняном, которых подверг обструкции за то, что мол окончательно смирились с поражением и идут на примирение с ненавистными ему тюрками, а также повторил уже известные смехотворные тезисы о своём видении разрешения приграничной конфликтной ситуации, которые щедро смешивал с антиазербайджанскими и тюркофобскими высказываниями.

Недолго думая, горе специалист в области международного права вновь завёл свою старую пластинку о том, что Азербайджан должен отвести свои войска от границы, чтобы население приграничных армянских населённых пунктов могло бы жить спокойно, а то, видите-ли, вид азербайджанских военнослужащих и надписи на азербайджанском языке раздражают местных жителей, а также коров и овец, которые не могут давать молоко, что является, по его мнению, нарушением прав человека и домашних животных.

Войдя в раж А. Татоян, как всегда, старался показать, что является единственным радетелем интересов жителей приграничных населённых пунктов, обвиняя правительство в том, что отведя войска и сдав азербайджанские территории, по которым частично проходят важные дороги Горис-Гафан и Гафан-Чакатен, оно предало интересы этих жителей.

Не смог А. Татоян удержаться и от критики предложенного армянской стороной так называемого зеркального отвода войск от границы (уже отвергнутое Азербайджаном как неприемлемое предварительное условие), в качестве предпосылки для демаркации и делимитации границы, назвав его неприемлемым и заявив, что это только азербайджанская сторона должна отвести свои войска в целях создания некой демилитаризованной зоны.

Далее А. Татоян стал болтать полную чепуху говоря о том, что создание этой зоны поддерживается какими-то известными только ему представителями ОБСЕ и ПАСЕ, наверное, имея ввиду представителей зарубежной армянской диаспоры. Хотя всем хорошо известно, что данные структуры неоднократно подтверждали территориальную целостность Азербайджана в своих официальных документах и никогда не могли бы требовать подобных шагов, так как это противоречит самим принципам и уставу данных уважаемых международных организаций.

А. Татоян в ходе интервью окончательно вышел из себя и в порыве истерии стал кликушествовать и обвинять правительство Н. Пашиняна в том, что оно вместо того, чтобы поддерживать А. Татояна, наоборот опровергает его заявления, не поддерживает выдвинутые им реваншистские инициативы и необоснованные претензии, которые могут вызвать серьёзные обострения и так неспокойной ситуации на границе.

Пользуясь тем, что в свое время, когда А. Татоян был замминистром юстиции, он одновременно был заместителем представителя Армении в Европейском Суде по правам человека, постарался запутать аудиторию тем, что говорил о необходимости жалоб в ЕСПЧ на Азербайджан по любому вопросу, касающемуся как темы затухшего конфликта, так и проблемных вопросов относящихся к двусторонним отношениям.

А. Татоян не смог удержаться и стараясь показать себя "серьезным" политиком, опять стал говорить о том, что мол в Азербайджане проводится государственная армянофобская кампания, призывал не верить мирным инициативам, с которыми выступает азербайджанская сторона.

В качестве примера он осмелился привести последние выступления главы Азербайджанского государства, которые видимо прочёл невнимательно, не понимая их сути, а может быть просто потому, что та пелена ненависти ко все тюркам на Земле, которая застилает глаза А.Татояну и ему подобным, не позволяет им принять любые мирные инициативы, с которыми выступают представители "враждебного" им тюркского этноса.

А. Татоян в ходе своего интервью, как всегда, полностью искажал факты и доврался до того, что обвинил азербайджанские и турецкие организации за рубежом в нападении на армян, армянские церкви и другие армянские обьекты. Однако, существуют многочисленные факты враждебных акций армянской диаспоры во время Второй Карабахской войны против дипломатических представительств Азербайджана и Турции, мечетей, обьектов, принадлежащих азербайджанцам и туркам (когда были попытки чуть ли не штурма и захвата принадлежащих им помещений), а также насильственных действий армянских воинствующих молодчиков, нападавших на азербайджанских студентов в Европе и США.

Проанализировав все выступление А.Татояна можно сказать, что истерические выходки этого горе юриста и лже-картографа наконец заканчиваются. "Предсмертные" стоны А. Татояна накануне ухода с поста имеют цель лишь привлечь внимание богатых спонсоров к его персоне, чтобы обеспечить себе средства для безбедного существования.

Пещерная тюркофобия, которым болен А. Татоян ничем иным кроме как ментальной болезнью назвать нельзя, так как для таких как он даже те робкие шаги, которые делают власти в Ереване для возможного налаживания экономического сотрудничества и урегулирования приграничных конфликтов - это измена делу мирового армянства и утопической идее о "Великой Армении" от моря до моря.

Навсегда избавившись от А. Татояна и таких как он, армянский народ только выиграет, ведь возможное примирение и диалог откроют широкие возможности для экономического развития всего региона Южного Кавказа на основе мирных инициатив Президента Ильхама Алиева, который постоянно призывает армянскую сторону отказаться от ненависти, враждебности и наладить межгосударственные отношения на основе территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга.