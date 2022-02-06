https://news.day.az/politics/1433240.html Ожидаем дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства с Украиной - МИД Азербайджана
Ожидаем дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства с Украиной - МИД Азербайджана
Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в "Twitter" по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится, что сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.
"В этой связи передаем наши наилучшие пожелания правительству Украины и народу этой страны. С нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства!", - говорится в публикации.
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