Ожидаем дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства с Украиной

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в "Twitter" по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится, что сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.

"В этой связи передаем наши наилучшие пожелания правительству Украины и народу этой страны. С нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства!", - говорится в публикации.