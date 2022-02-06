Минская группа исчерпала себя, необходимы новые решения

Мандат Минской группы ОБСЕ, да и сама Минская группа исчерпала себя и необходимы новые решения.

Об этом сказал Trend главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя заявление по итогам встречи в видеоформате с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском союзе, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Следует отметить, что в данном заявлении не было упоминания о Минской группе, передает Day.Az.

"В нынешней военно-политической ситуации прежний мандат Минской группы ОБСЕ фактически исчерпал себя, и в прежнем качестве она уже не может быть востребована, именно поэтому и не было никаких упоминаний о ней в ходе встречи",- подчеркнул он.

Что касается новых возможностей Минской группы ОБСЕ, то по мнению Коротченко, она должна взять на себя такие вопросы, как содействие в интеграции армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана на политическое и правовое поле Азербайджана.

"Для этого при активном участии Минской группы ОБСЕ необходимо разработать конкретную дорожную карту данного процесса.

Первым и главным условием является содействие в скорейшем выводе всех армянских незаконных вооруженных формирований из Карабахского региона", - сказал он.

Игорь Коротченко подчеркнул, что прошедшая встреча и ее результаты повышает осторожный оптимизм в том плане, что все-таки наступает эпоха новых реалий.

"Франция играет свою игру, и она обусловлена несколькими факторами. Первый и главный фактор - влияние мощного армянского лобби во Франции, которое политически и финансово достаточно эффективно. Мы видим, что анти-азербайджанская риторика зачастую сопровождающая выступления тех, или иных кандидатов в президенты Франции, в том числе используется как фактор привлечения голосов армян - граждан Франции. Армянское лобби во Франции достаточно влиятельное. Для того, чтобы Франция окончательно приняла существующие реалии наверно должен пройти какой-то определённый промежуток времени. Думаю, что Франция должна продемонстрировать и на словах, и на деле свою позицию - в частности официальный запрет на посещение кандидатов в президенты Франции Карабахского региона Азербайджана. Это должно быть во Франции оформлено с юридически-правовой точки зрения. Повторяю, мы видели достаточно двуличную позицию официального Парижа. То, что они сейчас выступили позитивно не означает, что дальше они не могут выступить негативно в каких-то вопросах. Поэтому здесь необходим постоянный мониторинг и четкая дипломатическая реакция на какие-то возможные неправильные действия Парижа. Но в целом, итоги встречи мы оцениваем, как победу азербайджанской дипломатии, потому что всем понятно, что мандат Минской группы ОБСЕ, да и сама Минская группа исчерпала себя, необходимы новые совершено другие решения. Надеюсь, Париж проявляет здравый смысл и будет привержен этому процессу", - заключил он.