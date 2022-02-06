Сегодня по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной был проведен обмен письмами между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщили Day.Az в Управлении пресс-службы МИД, Дж.Байрамов отметил, что наши отношения, которые на протяжении 30 лет развивались на основе взаимных интересов и поднялись на стратегический уровень, укрепились в политической, экономической, торговой, культурно-гуманитарной сферах, достигнуты важные успехи в плане взаимной поддержки в рамках региональных и международных организаций.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Украина поддерживают территориальную целостность друг друга, придерживаясь принципа незыблемости признанных на международном уровне границ.

Министр подчеркнул, что нынешний уровень отношений между нашими странами основан на волеизъявлении наших народов и глав государств. В этой связи визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Украину 14 января 2022 года, накануне 30-летия установления дипломатических отношений, был отмечен как свидетельство того значения, которое придается двусторонним отношениям.

Дж.Байрамов выразил уверенность, что всестороннее стратегическое партнерство двух стран, основанное на взаимном уважении и доверии, будет и впредь развиваться в интересах наших народов.

В своем письме министр Д.Кулеба отметил, что наши страны начали писать историю наших дипломатических отношений еще сто лет назад. Отметив, что за истекший период как в Украине, так и в Азербайджане произошло много изменений, глава МИД Украины подчеркнул, что неизменными остаются только дружба, уважение и, в частности, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности двух стран.

Отметив, что Азербайджан остается для Украины надежным стратегическим партнером, министр выразил уверенность, что украинско-азербайджанское сотрудничество, в том числе на уровне МИД, будет и впредь эффективно развиваться на основе доверия и взаимопонимания.

Поздравив друг друга, министры пожелали двум дружественным народам мира, процветания и благополучия.