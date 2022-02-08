Баку снова переиграл Ереван: ЕС открыто признал сложившиеся новые реалии

Автор: Намик Алиев

Доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР

4 февраля по инициативе Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Хотелось бы высказать некоторые соображения, возникшие в связи с этим событием. Прежде всего, следует отметить, что оно является поворотным успехом азербайджанской внешней политики по налаживанию мирного процесса на Южном Кавказе. Впервые после начала этого процесса наши партнеры так открыто признали сложившиеся новые реалии и проявили конструктивизм. Все это можно проследить по ряду моментов.

Во-первых, осознавая, насколько вышедший в тираж формат Минской группы уже раздражает Баку, впервые ни Президент Франции Эмманюэль Макрон, ни президент Евросовета Шарль Мишель и словом не обмолвились о ней. Поэтому следует обратить внимание на то, что участие Макрона в этой онлайн-встрече (которую я предпочел бы назвать трехсторонней) не является представительством страны-сопредседателя Минской группы, а связано с председательством Франции в Евросоюзе. Вместе с Мишелем они выступают в качестве одной стороны - посредников от Брюсселя.

В то же время в совместном заявлении Эмманюэля Макрона и Шарля Мишеля по итогам видеоконференции упоминаются встречи в Москве, Сочи и Брюсселе, что является наглядным свидетельством осознания всеми акторами новых реалий в регионе, начала процесса урегулирования армяно-азербайджанских межгосударственных отношений. Основные направления урегулирования нам всем уже достаточно хорошо известны: делимитация и демаркация государственной границы, подписание мирного договора с признанием территориальной целостности государств, открытие (разблокирование) транспортных коммуникаций, которое должно начаться, прежде всего, с Зангезурского коридора, с восстановления автомобильной и железной дорог в соответствии с п. 9 Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года.

Во-вторых, сегодня в повестке дня только те вопросы, где необходимо и возможно участие Республики Армения - государства-оккупанта, потерпевшего разгромное поражение в освободительной 44-дневной Отечественной войне азербайджанского народа. Именно поэтому в итоговом заявлении стороны даже не стали упоминать "карабахский конфликт", согласившись, что после завершения войны вопросы интеграции освобожденных территорий являются внутренним делом Азербайджана и не могут быть предметом обсуждения в данном формате. Это принципиальная позиция Президента Ильхама Алиева, основанная на международном праве, которое напрочь отвергает саму возможность вмешательства третьих сил, а тем более армянской стороны в лице премьер-министра, во внутригосударственный вопрос - решение судьбы граждан Азербайджана, этнических армян.

В-третьих, на видеоконференции был проведен обмен мнениями по различным аспектам отношений между двумя странами, в том числе по гуманитарным вопросам, установлению доверия.

Непреходящим условием этого должно быть покаяние Республики Армения и армянского народа. Они должны покаяться в совершенной агрессии, оккупации азербайджанских территорий, этнической чистке, полном разрушении до основания оккупированных городов и сел, гипермасштабном минировании оккупированных территорий.

Без покаяния армяне не смогут избавиться от реваншистских устремлений. Не покаявшись, невозможно наказать за совершенные преступления: Сержа Саргсяна, ПРИЗНАВШЕГОСЯ в геноциде мирного населения Ходжалы; Роберта Кочаряна, ПРИЗНАВШЕГОСЯ в этноциде, в преследованиях азербайджанцев по этническому признаку, так как, по его мнению, совместное проживание армян и азербайджанцев невозможно; лиц, заминировавших оккупированные азербайджанские территории - на основании УК Республики Армения и Оттавской конвенции и т.д.

Путь к чистосердечному стремлению к миру и налаживанию отношений с соседями лежит только через покаяние. Республика Армения и армяне должны пройти этот путь. Не пройдя его, невозможно искренне стремиться к долгосрочному миру и процветанию Южного Кавказа. Свидетельством этого явится оказание помощи в прояснении судьбы без вести пропавших и передача Азербайджану координат массовых захоронений погибших в первую Карабахскую войну.

В-четвертых, это вопрос минных полей. Они созданы вооруженными силами Армении. В период их пребывания на оккупированных территориях никто из их военнослужащих там не подорвался, а это значит, что подлинные минные карты, а не те, которые они нам передают, существуют.

Я уже говорил, о том, что автоматически взрывающиеся от прикосновения мины, мины-ловушки и другие подобные устройства являются средством ведения войны, запрещенным Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин (ППМ) и об их уничтожении (КЗПМ, Оттавская конвенция) от 3 декабря 1997 г. Общее обязательство в соответствии с Конвенцией: никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины. Его несут не только те государства, которые присоединились к Конвенции, но и те, которые не присоединились. То есть и Республика Армения.

Это обязательство распространяется на все ситуации вооруженных конфликтов. Установленная противопехотная мина имеет неизбирательное действие и остается функциональной в течение долгого времени. Ранения, полученные в результате взрыва противопехотной мины, отличаются особой тяжестью. Назначение этого оружия - не только убивать, но и, что случается гораздо чаще, калечить на всю жизнь. Из-за мин большие участки территории становятся непригодными для использования. Республика Армения должна привлечь к уголовной ответственности по части 1 статьи 387 УК РА лиц, как непосредственно минировавших эти территории, так и тех, кто отдавал им приказы.

Европейский союз выразил готовность оказать помощь Азербайджану в очистке от мин освобожденных территорий. Думается, что этого недостаточно. Он должен использовать все свои возможности, чтобы обязать Республику Армения компенсировать Азербайджану все затраты на разминирование этих земель.

В-пятых, после восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики, стоит вопрос делимитации и демаркации государственной границы и последующего заключения мирного договора между двумя странами. Имеющее место затягивание этого процесса со стороны Республики Армения наносит ущерб мирному процессу, да и самой Республике Армения. Делимитация и демаркация границы должны происходить безо всяких предусловий. Страна-оккупант, изгнанная с оккупированных территорий, не имеет ни морального, ни юридического права ставить условия. Отсутствие документа о взаимном признании территориальной целостности государственной границы между Арменией и Азербайджаном дает все правовые основания Баку инициировать вопрос о незаконной передаче в 1918 году армянам под столицу создаваемого государства азербайджанского города Иреван, а также более позднем изъятии у Азербайджана и передаче Республике Армения Зангезура, исходя из известных геополитических устремлений. Очевидно, что Республика Армения и здесь, по своему обычаю, создает себе проблемы.

В-шестых, на видеоконференции с Макроном, Мишелем и Пашиняном достигнута также договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению. Интересно, что Макрон с Мишелем гарантируют выполнение этого решения ЮНЕСКО.

На протяжении 30 лет после окончания первой Карабахской войны, вопреки требованиям азербайджанской стороны, ЮНЕСКО отказывалось направлять в Карабах гуманитарную миссию для тщательного расследования варварского уничтожения памятников азербайджанского наследия и культуры.

С миссией в Азербайджане все ясно. Все, что оккупанты уничтожили в Карабахе, видно, как на ладони. Это азербайджанские исторические и культурные памятники, памятники исламской и христианской (албанской и православной) цивилизаций. Следы свежие, а значит будут не только письменные документальные доказательства. Но у меня вызвало неподдельный интерес, что армянская сторона согласилась, чтобы ЮНЕСКО разобралось с тем, как они уничтожили наследие Иреванского ханства, многочисленные памятники в его столице? Дворец Сардара, десятки мечетей, другие памятники, а также жилые дома состоятельных азербайджанцев и так далее. И не только в самом Иреване, но и по всей республике.

Нам необходимо быть предельно требовательными к деятельности миссии ЮНЕСКО в Республике Армения. Все усилия азербайджанской общественности должны быть направлены на обеспечение контроля за ее деятельностью. Необходимо заранее снабдить ее соответствующими историческими материалами, и потребовать их проверки.

В заключение хочу сказать, что мирный процесс долог. Нам всем предстоит его пройти. Очень много в преодолении этих трудностей зависит от страны-оккупанта, которой придется менять философию и психологию своего государства и своего народа.