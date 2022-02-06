Азербайджанские солдаты приняли военную присягу

В соответствии с утвержденным Министром обороны годовым планом подготовки, 6 февраля в Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия Военной присяги молодыми солдатами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, на церемониях прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность нашей Родины.

Молодые солдаты торжественно приняли Военную присягу и обещали быть верными своей Родине.

Затем представители Министерства обороны и командования воинских частей поздравили молодых солдат с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми при исполнении служебных обязанностей, тщательно изучать вверенные им оружие и технику и достойно выполнять свой военный долг перед Родиной.

В завершение состоялось прохождение торжественным маршем военнослужащих перед трибуной.

Учитывая, что в последние дни в стране наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19, временно запрещены встречи военнослужащих азербайджанской армии с родителями и родственниками.