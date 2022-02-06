Новые перспективы для развития отношений Азербайджана и ЕС

Автор: Пярвин Мирзазаде

Прошедшая неделя ознаменовалась двумя важными событиями в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом.

4 февраля 2022 года в Баку прошло VIII министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Вечером того же дня прошла встреча в формате видеоконференции Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Премьер-Министром Армении Николом Пашиняном, с участием Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и Президента Франции Эммануэла Макрона, ныне председательствующего в Европейском Союзе.

Наверное оба этих событий можно назвать знаковыми учитывая то, что оба мероприятия проходили в плоскости стратегического партнёрства между Азербайджаном и Европейским Союзом, которое в последнее время все больше набирает силу.

Азербайджан является важным партнёром для ЕС в сфере обеспечения энергетической безопасности, в особенности на фоне дефицита и роста цен на газ на мировых рынках, связанных с мировым экономическим кризисом и сокращением добычи ископаемого топлива.

Несмотря на то, что объемы азербайджанского газа поставляемые на европейские рынки по сравнению с объемами продаж российского газа несравнимы, эти поставки являются важным источником альтернативного обеспечения газом стран Европы.

В ходе заседания азербайджанская сторона, в ответ на просьбы европейских стран, выразила намерение в ближайшее время увеличить объём поставок газа в Европу за счёт увеличения добычи и разработки новых месторождений, которые по словам Президента Ильхама Алиева, достаточны по крайней мере на ближайшие 100 лет.

Учитывая важность проводимого мероприятия, на него прибыли высокопоставленные представители как стран участников Южного газового коридора, так и представительная делегация из Брюсселя в составе двух еврокомиссаров: по энергетике Кадри Симсона и по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, что ещё раз свидетельствовало о значимости проводимого мероприятия.

Место проведения этого заседания стал Дворец Гюлистан, где ещё 20 сентября 1994 года был подписан исторический Контракт Века, заложивший основу новой вехи в истории Азербайджана. Как известно, Общенациональный Лидер Гейдар Алиев, который является основоположником нефтяной стратегии Азербайджана, исторически предвидев будущее направление экспорта нефти и газа на европейское направление, привлёк к участию в Контракте Века и контрактах в нефтегазовой области известные европейские энергетические компании, такие как ENI, BP, TOTAL и другие.

Такое историческое предвидение стало основой экономического развития не только Азербайджана, а также других стран Каспийского региона, которые экспортируют часть своих энергоресурсов по построенным стратегическим нефте и газопроводам, а также Грузии и Турции, которые стали как потребителями, так и странами транзитерами.

Последнее заседание ещё раз показало, что страны Европы придают огромное значение Азербайджану как надёжному поставщику энергоресурсов и готовы увеличивать объемы сотрудничества в этой сфере.

Каспийский газ не является конкурентом ни российскому газу, ни сжиженному катарскому и американскому газу. Этот газ-важное составляющее общеевропейского газового рынка, который занимает свою нишу и даёт возможность странам-потребителям иметь доступ к альтернативному источнику со стабильными ценами, не подверженными спекуляциям на рынке.

То внимание, которое Европейский Союз в последнее время проявляет к региону Южного Кавказа ещё раз доказывает, что завершение застарелого конфликта стало толчком для активизации взаимовыгодного сотрудничества и укрепления партнёрства со странами региона.

Недаром выдвинутая недавно главой МИД Австрии А. Шаленбергом инициатива (и наверняка согласованная с Брюсселем) по созданию новой платформы сотрудничества между странами региона и ЕС по формуле 1+3 заслуживает внимания. Ведь до сих пор наличие неурегулированного межгосударственного конфликта, который периодически ознаменовывался вооруженными столкновениями, мешало дальнейшему налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с ЕС.

То что ряд инициатив ЕС в рамках программы Восточного Партнёрства не могли быть осуществлены по причине оккупации Арменией азербайджанских территорий, сейчас после их освобождения появились реальные возможности для реализации этих проектов.

Немаловажную роль в сотрудничестве Азербайджана и ЕС играет и то, что большинство экспортных нефте и газопроводов проходят по территории Грузии и Турции, которые получили надежные источники снабжения энергоресурсами, а также предоставив свою территорию для транзита, стали частью общеевропейской системы.

Такое тесное сотрудничество способствует обеспечению мира и стабильности в регионе, а также на всем континенте.

Прошедшие переговоры в формате видеоконференции лидеров Азербайджана, Армении при посредничестве ЕС и по инициативе Президента Франции ещё раз показали, что мировое сообщество, в отличии от некоторых кругов в Армении, считает конфликт завершенным и стремится к достижению полного урегулирования межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Поэтому в последнее время и ЕС и Франция, в качестве страны Председателя, прилагают значительные усилия для достижения мирного соглашения и устранения оставшихся нерешённых проблем, связанных с завершением конфликта.

Все надежды Армении на то, что ей удастся реанимировать вопрос статуса армянского населения Карабахского региона в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обречены на провал. Азербайджан не намерен обсуждать вопрос, который потерял свою актуальность ввиду того, что именно армянская сторона несёт ответственность за срыв мирного решения конфликта, заняв крайне радикальную бескомпромиссную позицию, которая в конце концов привела к возобновлению боевых действий, поражению и капитуляции Армении.

Азербайджан, который всегда был верен своим обязательствам, уважал международное право и стремился к мирному урегулированию на протяжении почти 30 лет, проявляя терпение и сдержанность и надеясь на то, что здравый смысл наконец появится у армянских лидеров.

Однако руководство Армении продолжало играть во всевозможные игры, желая навсегда заморозить конфликт, чтобы под шумок присвоить оккупированные азербайджанские территории. Теперь же после окончания конфликта у Армении появился шанс отказаться от враждебности и нетерпимости, наладить экономическое сотрудничество и открыв транспортные коридоры создать предпосылки для развития региона.

Брюссель, являясь частью Европы, который давно заинтересован в мире и стабильности в регионе, уже несколько раз старался стать посредником в урегулировании оставшихся нерешенных вопросов. По инициативе Ш. Мишеля, который занимая высший пост в ЕС, проявляет большую активность в этом вопросе. Уже удалось провести двустороннюю встречу тет-а-тет лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе в ноябре 2021 года. ЕС предложил свои услуги в качестве посредника по осуществлению делимитации и демаркации границы, которая часто является причиной конфликтов.

Одновременно ЕС, в целях экономического развития региона, выделил более 2 миллиардов евро на проекты в Армении и выразил желание принять участие в финансировании строительства железной и автомобильной дороги Зангезурского коридора, который может стать новым транспортным коридором Европейского субконтинента и имеет значительную привлекательность для представителей европейского бизнеса.

Сделав вывод из критики Президента Ильхама Алиева, который выразил своё недоумение тем, что Азербайджану - жертве агрессии вначале было выделено всего лишь 150 миллионов евро со стороны ЕС, в ходе последней встречи Ш. Мишель обьявил о выделении на эти цели 2 миллиардов евро (которые в случае достижения договорённостей могут быть использованы для восстановления освобождённых территорий и развития энергетического сектора), что свидетельствует об ещё одной убедительной победе дипломатии главы Азербайджанского государства.

Занятая Президентом Ильхамом Алиевым честная открытая позиция, основанная на защите национальных интересов Азербайджана, всегда приносит необходимые результаты. Никому не секрет, что его профессиональное дипломатическое мастерство, способное убедить партнеров, является залогом успехов на переговорах.

Между Президентом Ильхамом Алиевым и Председателем Ш. Мишелем сложились деловые доверительные отношения, которые способствуют расширению партнёрства между Азербайджаном и ЕС, а также посреднической роли ЕС в достижение мирного соглашения. Видимо это посредничество, наряду с российским, может помочь руководству Армении окончательно отказаться от утопических идей о возможности некоего независимого "арцаха", которые пока что витают у них в голове.

Последняя встреча показала, что и Франция став председателем ЕС, пытается занять более сбалансированную позицию, отказавшись от проармянских тенденций навеянных наличием влиятельного армянского лобби. Президент Франции Э. Макрон став инициатором прошедшей встречи, частично восстанавливает имидж своей страны в качестве нейтрального посредника. То что Франция постепенно отказывается от односторонней поддержки Армении уже проявилось в ходе прошедшей в Брюсселе трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и Франции в ноябре 2021 года.

Такие изменения можно связать с тем, что французская сторона наконец поняла, что любое посредничество должно осуществляться на принципах объективности. Лишь в этом случае оно может принести положительные результаты. Вот почему в ходе последней встречи лидеров Азербайджана и Армении удалось договориться о некоторых аспектах, который ранее являлись камнем преткновения.

Например достигнута договоренность о направлении миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению для оценки ситуации с культурным наследием, которое пострадало в ходе двух Карабахских Войн, что в корне отличается от требований армянской стороны, которая настаивала лишь на мониторинге "пострадавших" армянских культурных памятников на освобождённых азербайджанских территориях.

Президент Э. Макрон в своём выступлении на встрече подчеркнул важность выяснении судьбы всех пропавших без вести в ходе конфликта, число которых с азербайджанской стороны достигает почти 5 тысяч человек.

Все участники встречи согласились сделать все возможное для скорейшего разблокирования транспортных коммуникаций и открытия новых транспортных коридоров. То есть медленно, но верно при посредничестве ЕС и Франции, наметился сдвиг в налаживании отношений и диалога, который будет служить в интересах народов обеих стран.

Следует заметить, что европейские посредники не касались участия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этих процессах, стараясь избегать этой темы, так как прекрасно осведомлены о том, что азербайджанская сторона уже давно ждёт предложений от сопредседателей отвечающих новым геополитическим реалиям.

Азербайджан, который традиционно во внешней политике придерживается позиции защиты своих национальных интересов, а не меняет ее направления в зависимости от конъюнктуры и сиюминутной выгоды, держит курс на развитие всесторонних отношений со всеми европейскими странами.

Важной составляющей этой политики является расширение партнёрства с ЕС, которое укрепляется в последнее время. Как известно переговоры о подписании соглашения о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и ЕС находятся в заключительной стадии. Важной составляющей этого документа является то, что ЕС еще раз признает территориальную целостность Азербайджана и существующие границы, включая Карабахский регион как неотъемлемую часть государства.

Исходя из этого, попытки армянских политиков представить, что вопрос территориальной целостности не включает Карабахский регион, который мол провозгласил свою незаконную квази независимость до международного признания Азербайджана, полностью несостоятельны.

Развитие европейского вектора во внешней политике Азербайджана, в особенности в последнее время, когда добившись решения главной национальной проблемы-восстановления территориальной целостности, перед Азербайджаном открывают новые перспективы для развития страны.

Азербайджан, являясь региональным лидером, способствуя установлению стабильности и безопасности на всем пространстве Евроазиатского субконтинента, может стать надежным партнёром ЕС в осуществлении мечты великого француза, генерала Шарля де Голля о единой Европе от Атлантики до Урала.