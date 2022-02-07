Рост поставок азербайджанского газа по ЮГК крайне необходим для энергобезопасности Европы

Южный газовый коридор - это стратегический проект, на который Европа может рассчитывать в плане энергоснабжения своих граждан. Хотя Азербайджан является надежным союзником и консолидированным партнером Европейского Союза, последний продолжает недооценивать стратегическую роль ЮГК. Для увеличения объема поставок азербайджанского газа в ЕС требуется более активное участие Брюсселя и более четкая энергетическая программа Европы.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

По словам нашего собеседника, геополитика Европы сегодня все больше связана с новыми источниками энергии, поступающими, в первую очередь, из Азербайджана.

"Несмотря на тяжелые дни коронавирусной пандемии, беспрецедентную и непредсказуемую среду в мире, правительство Азербайджана продолжает в полной мере выполнять свои обязательства по поставкам энергоресурсов, доказывая на деле свою надежность в обеспечении энергетических потребностей Европы. Сегодня Баку имеет более тесные отношения с большинством стран-членов ЕС, чем страны-члены ЕС между собой", - заявил он.

Как подчеркнул американский эксперт, руководство ЕС должно серьезно отнестись к проекту ЮГК и рассматривать перспективы его расширения. В этом случае, продолжил он, не только Восточная и Южная, но и Западная Европа будет обеспечена бесперебойными поставками природного газа.

Тейс далее отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Гейдар Алиев начиная с 2003 года уделял пристальное внимание экономическому развитию Азербайджана, поэтому сегодня страна готова ко всем непредсказуемостям на внешних рынках.

"Президент Ильхам Алиев является европейским лидером, который имеет самый высокий уровень популярности среди своих соотечественников и является, пожалуй, единственным государственным деятелем в Европе, который смог превратить Азербайджан в страну-победителя и восстановить его территориальную целостность.

Южный газовый коридор является проектом, который принесет большую пользу народам Европы и имеет большее геостратегическое значение для Брюсселя. Азербайджан сделал огромные инвестиции для укрепления своего сотрудничества в области энергетики с Европой. В то время, как Азербайджан остается геополитическим игроком трансатлантического масштаба, ЕС пребывает в глубочайшем энергокризисе. Еврокомиссары, председатель Европейского совета и другие высокопоставленные лица должны оказать полную поддержку ЮГК и думать над его расширением в будущем", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов