Цена слова Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Давайте, для начала, вспомним о том, что было совсем недавно. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находясь с рабочим визитом в Брюсселе, 15 декабря дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore. Это было очередное запоминающееся и очень информативное интервью главы государства влиятельному зарубежному СМИ.

Журналист которого, в одном из вопросов, напомнил о том, что недавно Европейский Союз объявил пакет поддержки Армении в объеме 2 миллиардов долларов. Украине также будет выделена помощь в размере около 2 миллиардов долларов, тогда как Азербайджану планировалось выделить только 140 миллионов евро. Итальянский журналист поинтересовался у главы нашего государства, чем могло быть вызвано такое решение?

Президент Азербайджана дал исчерпывающий, широкий ответ на данный вопрос. Он подчеркнул, что данный факт удивил многих наблюдателей и стал очень неприятным сюрпризом для населения Азербайджана. Он уточнил, что объем пакета, который будет предоставлен Европейской комиссией Армении, составляет 2,6 миллиарда долларов, а Азербайджану, планировалось выделить, действительно, 140 миллионов долларов.

"То есть, разница почти в 20 раз. Это справедливо? Нет. Соответствует ли это реальным потребностям обеих стран? Нет. Если даже отставить в сторону чудовищные разрушения, учиненные Арменией на освобожденных территориях, то с учетом численности населения обеих стран можно увидеть, что разница составляет более чем в 5 раз - население Азербайджана 10 миллионов, а Армении - 2 миллиона. Кроме того, в годы оккупации полностью разрушены территории, равные территории Ливана. Совершая сегодня поездки на эти территории, иностранные граждане и журналисты своими глазами видят масштабы разрушений. В то же время, по нашим подсчетам, там заложено около 1 миллиона мин. Процесс разминирования обходится чрезвычайно дорого и занимает очень много времени. В Армении никаких разрушений нет. Эта страна не была оккупирована, она сама являлась оккупантом. Даже физически экономика Армении не сможет освоить данный пакет гигантского объема. Так что это очень удивительно, и после объявления данного пакета, визита президента Мишеля летом нынешнего года в Азербайджан мы постоянно обсуждаем эту тему. Мы хотим, чтобы подход основывался на единых стандартах. Мы хотим справедливости и, конечно, желаем, чтобы Азербайджану были предоставлены средства на тех же условиях и в том же объеме", обоснованно требовал Президент Азербайджана.

Прошло меньше двух месяцев и мы теперь видим совсем иную позицию по отношению к нашей стране. "Европейский союз предоставит Азербайджану пакет финансовой помощи в размере 2 миллиарда евро", заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели. То есть ровно столько же, сколько ЕС выделит РА. Не скажу, что это полное торжество справедливости. Ведь, как указывал Президент Азербайджана, нашей стране требуется гораздо больше средств на ликвидацию последствий армянской оккупации, что длилась более четверти века.

То есть, говоря объективно, наша страна, как жертва агрессии и варварского грабежа со стороны соседнего государства, могла бы рассчитывать на гораздо большую помощь от ЕС, чем та, которую ЕС окажет РА. Потому, что у РА нет своей "Кавказской Хиросимы", то есть опустошенного Агдама. В РА вообще нет разрушений, к которым бы был причастен Азербайджан. И, по большому счету, это нонсенс, когда стране-оккупанту вообще выделяют средства в столь гигантском, для масштабов Армении, размерах.

Но, признавая все эти очевидные факты, мы констатируем и то, что имеет место очередная дипломатическая победа официального Баку, лично Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он добился главного- претворения в жизнь жесткого, но обоснованного требования нашей страны. Это, на мой взгляд, важнее всего. Потому, что, Азербайджан является страной, давно и прочно вставшей на ноги, с политической и экономической точек зрения.

Наша страна инициировала и реализовала целый ряд важнейших, не только в региональном, но и в мировом масштабе, энергетических и транспортных проектов. Причем, пробивая их нередко вопреки желанию и планам ведущих мировых держав. Тоже самое можно сказать и про процесс урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджан усилил свою армию, обзавелся необходимой политической поддержкой со стороны союзников, и воспользовался своим законным правом на восстановление собственной территориальной целостности. Победа в 44-дневной войне была триумфом политики Президента Ильхама Алиева, который победил не только Армению и мировое армянство, но и сделал бессмысленными слова поддержки в адрес агрессоров со стороны их давних стран-покровителей.

Сказав, "Карабах- это Азербайджан и восклицательный знак", глава нашего государства добился практической реализации этой фразы. Вопреки, не устанем повторять, планам и позиции многих ведущих мировых держав, были учтены обоснованные требования официального Баку. Ровно это произошло и сейчас, когда мы увидели кардинальное изменение первичной позиции ЕС, выразившееся в итоге в том, что Азербайджану было выделено ровно столько же средств, сколько и Армении. Слова Президента Азербайджана снова оказались равны его делам. И это главное отличие выдающегося политического деятеля от таких многочисленных и модных ныне в мире политиков-популистов.