Сигнал ЕС для Армении: о Минской группе пора забыть

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

4 февраля по инициативе Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, Президента Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Четырехсторонняя встреча еще раз продемонстрировала большой интерес Евросоюза и западного сообщества в целом к Азербайджану, который выступает устойчивым драйвером развития в регионе и развивает сотрудничество Кавказского региона с Европейским союзом.

Тут имеет смысл вернуться немного назад и напомнить о визите Президента Ильхама Алиева во Францию в июле 2018 года, совершенном по приглашению его французского коллеги Эммануэля Макрона. Тогда были определены основные мотивы двустороннего сотрудничества как по оси Азербайджан-Франция, так и по оси Азербайджан-Евросоюз. Макрон не скрывал, что заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном как с предсказуемым и продуктивным партнером. Тогда были озвучены основные цели и задачи сотрудничества и, самое главное, руководитель французского государства не скрывал, что Азербайджан является важным экспортером энергоресурсов, важным гарантом стабильности на Кавказе, важным участником транзитного цикла. И, наконец, Азербайджан является вратами в Центральную Азию для ЕС. Во всех этих направлениях именно Азербайджан демонстрирует устойчивую функциональность, инициативность, и это, естественно, оценивается на высоком уровне.

Прошедшая 4 февраля встреча является сигналом армянской стороне о том, что война закончилась и все должны заземлиться на постконфликтные реалии. Это многообещающие реалии, трансформации, которые обещают стабильность и развитие народам региона. И, конечно, в первую очередь азербайджанскому и армянскому народам, которые на протяжении тридцати лет находились в состоянии противостояния. Надо уже смотреть в будущее, а оно начинается сегодня.

Необходимо принять во внимание такое важное обстоятельство, как разыгравшийся в Европе острый сюжет с газом. Сегодня поднимается вопрос о том, как в будущем страны ЕС будут решать проблему импорта газа. И как раз Азербайджан является одним из самых маневренных игроков на газовом поле.

Встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели состоялась аккурат накануне министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора. И еврокомиссар сообщил, что ЕС увеличивает инвестиции в Азербайджан до 2 миллиардов. Азербайджан не бедная страна, но надо было дать понять европейцам, что война происходила на нашей территории, поэтому было неразумно предоставлять Армении 2,6 миллиардов евро, а Азербайджану, на чьей территории велись боевые действия, освобожденные территорий которого оккупантами тотально разрушены и заминированы, всего 150 миллионов. Совершенно справедливое недовольство Азербайджана было услышано, и Евросоюз решил выровнять положение. Это тоже очень позитивный момент, говорящий о том, что отношения между Брюсселем и Баку развиваются предсказуемо и обнадеживающе. Европейцы особенно ценят тех своих партнеров, которые осуществляют цельную программу взаимодействия, ничего не оставляют на половине, придерживаются комплексного, а не фрагментарного подхода. Азербайджан как ближайший партнер и сосед Евросоюза не остановится на полпути, будет верен своим словам и обещаниям.

Учитывая все это, не удивительно, на мой взгляд, в ходе встречи не было никаких отвлечений, никаких сносок на Минскую группу, на карабахский конфликт и так далее. Говорили по существу и о главном. А главное сейчас заключается в том, что все настроены на выработку новых, более функциональных решений по ключевым вопросам, которые интересуют и политические элиты, и народы. Мы знаем, что мировой кризис еще не завершился. Наоборот, есть тревожные прогнозы насчет того, как он проявит себя в ближайшее время. И тут, безусловно, координация, которую осуществляют ответственные политические элиты, имеет колоссальное значение для судеб людей и будущих поколений. Думаю, ЕС дал Азербайджану сигнал о том, что Евросоюз ценит его как партнера, проверенного, солидного партнера. В то же время ЕС делает своеобразное предупреждение Армении о том, чтобы она не зацикливалась на проблемах вчерашнего дня, более уверенно смотрела в будущее и правильнее оценивала текущую ситуацию.

Мне кажется, что это, безусловно, очень большая победа азербайджанской дипломатии, Президента Ильхама Алиева, который действительно выстраивает очень четкие парадигмы, связанные с внешними сношениями страны, с партнерами. И такой важный игрок, как Европейский союз, еще раз подтвердил свою высокую оценку деятельности Президента Азербайджана, позиции нашей страны, которая очень продуктивно и позитивно действует на стезе укрепления мира и безопасности.

Вообще, интерес Евросоюза к Кавказскому региону по большей части продиктован тем, что здесь находится такая успешная, функциональная страна, как Азербайджан, которая подтверждает свой суверенитет, выступает в качестве триггера очень важных перемен. И, думаю, это не предел, потому что внешнеполитическая концепция, разработанная Президентом Ильхамом Алиевым, полностью отвечает требованиям сегодняшнего дня и своей сущностью устремлена в будущее.