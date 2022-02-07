MEDIA отреагировало на оскорбление некоторыми лицами представителей СМИ

Азербайджанское государство всегда высоко оценивало деятельность профессиональных СМИ, играющих важную роль в общественной жизни, и оказывало всестороннюю поддержку их развитию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA), в настоящее время, когда принимаются последовательные меры по оздоровлению информационной среды страны, недопустимо использование некоторыми лицами своего статуса для использования оскорбительно-обличительных высказываний в адрес представителей СМИ, не укладывающихся в этические рамки.

Плюрализм, свобода слова, право ответа на любой критический материал от СМИ не могут быть основанием для нарушения этических принципов и оскорбительных выражений.

Агентство развития медиа Азербайджана призывает всех, независимо от должности и статуса, быть более сдержанными, ответственными и придерживаться принципов взаимного уважения в отношениях со СМИ и журналистами, выполняющими свои профессиональные функции.