Сельджук Байрактар обратился к азербайджанской молодежи в связи с проведением TEKNOFEST

Если мы организуем фестиваль Teknofest за пределами Турции, то впервые он должен пройти в братской стране - Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в понедельник технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар на пресс-конференции, посвященной Международному фестивалю авиации, космоса и технологий Teknofest.

По его словам, в рамках первого Teknofest в Азербайджане будет организовано 10 конкурсов.

"Эти соревнования нацелены на то, чтобы наш народ и все человечество жили в мире и благоденствии. Приглашаю молодежь внести свой вклад в сильный Азербайджан будущего", - сказал Сельджук.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Аz, Milli.az, Azernews, Eastweststream, Today.az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.