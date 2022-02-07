- Эмин Алиев в эфире "Итоги недели" на CBC - ВИДЕО

Даже Франция смирилась с новыми реалиями в регионе, созданными Президентом Ильхамом Алиевым.

Как передает Day.Az, об этом в информационно-аналитической программе "Итоги недели" на телеканале CBC заявил главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.

В очередном выпуске передачи обсуждались итоги встречи в видеоформате с участием Президента Ильхама Алиева, Президента Франции, президента Совета Европейского Союза и премьер-министра Армении, нормализация армяно-азербайджанских отношений, предстоящий визит миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению и другие актуальные темы.

С полной версией эфира можно ознакомиться ниже: