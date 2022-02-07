"С головой все нормально?"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Нерукопожатная пропагандистка, главный редактор телеканала RT и других российских государственных СМИ Маргарита Симоньян после всех спровоцированных ее деятельностью скандалов, кажется, начала терять голову, пытяась оправдать свои провалы. Благодаря Симоньян Russia Today, вещающий за пределами России, ныне имеет репутацию генератора низкопробных фейков, сомнительного контента, что подрывает имидж РФ на мировом уровне.

Один скандал следует за другим - в конце декабря 2021 года Марго пыталась запустить в Германии онлайн-программу без соответствующего разрешения от властей европейской страны. Немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Медиарегулятор в ФРГ начал расследование в отношении сети RT из-за подозрений в нарушении правил вещания на территории Германии из-за отсутствия у сети необходимой лицензии. В ведомстве сообщили, что RT запустила онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в Германии. В сентябре, YouTube, в свою очередь, удалил два немецких канала Russia Today без возможности восстановления. Комментируя удаление каналов, в компании Google сообщили, что это было сделано из-за контента, нарушающего правила о ложной информации по COVID-19.

Симоньян просто поплатилась за ставшую для нее обыденной генерацию фейков. С тех пор 41-летняя мадам вместо того, чтобы понять ошибки и исправить свою работу, сделав выводы после очередных санкций, готовящихся против России из-за ее деструктивной деятельности, занимается лишь тем, что пытается оправдаться или пишет всякую чушь.

Например, в сети распространяется нелогичный твит Марго, на который пришел вполне разумный ответ.

Как видим, Симоньян потеряла связь с логическим мышлением в своих постоянных оправданиях, пытаясь представить свои провалы как "репрессии с Запада". Twitter как бы тоже иностранная платформа и ею пользуются миллионы жителей России, а также российский бизнес. Это вторая по популярности соцсеть в России после VKontakte. Для чего нужна блокировка иностранных платформ в России непонятно, но очевидно, что такими предложениями она пытается убедить всех, что необходимы т.н. "ответные меры" на закрытие ее телеканалов. Но разве закрытие платформ исправит ситуацию с тем, что RT потерял весь авторитет? Конечно нет. Это только лишит людей возможности общаться. получать информацию, работать и в очередной раз ударит по имиджу России. Например, те же немцы, что ранее говорили о незаконной пропаганде Russia Today, теперь будут говорить о цензуре со стороны Москвы.

Поэтому недовольства россиян армянской пропагандисткой совершенно оправданы. По факту все знают, что Марго занимается распилом госбюджета и набиванием своего кармана. В середие января этого года россияне с большим удивлением встретили новость о том, что согласно утверждённому федеральному бюджету, в 2022-2024 гг государственный телеканал Russia Today получит 82 миллиарда рублей. Более миллиарда долларов США! Остаётся только гадать, сколько из этих средств будет потрачено на телеканал RT, сколько осядет через подставные фирмы на счетах самой Симоньян, а сколько будет направлено на лоббирование армянских интересов за счёт российского бюджета.

Сколько бы Симоньян ни пыталась оправдаться, все прекрасно знают, кем она является и сколько денег честных налогоплательщиков России идет в ее карман. Творя беспредел в российском информационном поле, манипулируя интересами РФ и смысловыми ориентирами российской аудитории, она постоянно подрывает имидж России. Провоцирование скандалов с региональными соседями России, разжигание межнациональной розни, в то время, как официальные структуры РФ стараются делать взвешенные и дипломатически сбалансированные заявления... - все это лишь часть ее подрывной деятельности.