Азербайджан передал Армении 8 военнослужащих

Руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года Азербайджанская Республика вернула Армении 8 военнослужащих армянского происхождения.

Как сообщили Day.Az в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам пленных, без вести пропавших граждан, часть этих лиц являются военнослужащими, задержанными при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении 16 ноября 2021 года в Кяльбаджарском направлении государственной границы.

Взамен на этот шаг гуманитарного характера, армянская сторона должна предоставить азербайджанской стороне информацию о военных и гражданских лицах Азербайджана, убитых в ходе первой армяно-азербайджанской войны и предполагаемых местах массовых захоронений.

Следует отметить, что 4 февраля текущего года по инициативе Президента Французской Республики состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в формате видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в качестве председателя Европейского Союза, Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент Азербайджанской Республики поднял вопрос о предоставлении Азербайджану информации о местах массовых захоронений наших граждан, пропавших без вести в первой армяно-азербайджанской войне, армянская сторона взяла на себя обязательство оказать содействие в этом вопросе. Данный вопрос был поддержан Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.