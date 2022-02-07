Проведены мероприятия по психологическому просвещению азербайджанских военнослужащих

По поручению Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова психологами Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу совместно с представителями Военной прокуратуры Республики и Государственного комитета по работе с религиозными структурами были проведены мероприятия в воинских частях.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

Согласно плану были проведены методические занятия по изучению морально-психологического состояния личного состава подразделений, оказанию содействия командно-начальствующему составу в укреплении правопорядка и воинской дисциплины.

В рамках мероприятий была осуществлена коллективная, групповая и индивидуальная деятельность психологической помощи и поддержки, а также были проведены беседы с призванными на военную службу молодыми солдатами в целях их адаптации к условиям службы и сохранения психологического здоровья.

В заключение были даны ответы на интересующие молодых солдат вопросы и предоставлены необходимые рекомендации по военной службе.