https://news.day.az/politics/1433500.html ЕС приветствует передачу Азербайджаном 8 армянских военнослужащих
ЕС приветствует передачу Азербайджаном 8 армянских военнослужащих
"Приветствую передачу Азербайджаном 8 армянских военнослужащих".
Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.
Он отметил, что это важный гуманитарный жест после четырехсторонней встречи, состоявшейся на прошлой неделе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.
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