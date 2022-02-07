ЕС приветствует передачу Азербайджаном 8 армянских военнослужащих

"Приветствую передачу Азербайджаном 8 армянских военнослужащих".

Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Он отметил, что это важный гуманитарный жест после четырехсторонней встречи, состоявшейся на прошлой неделе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.