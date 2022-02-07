Президент Франции Эмманюэль Макрон поделился публикацией в связи с передачей Азербайджаном 8 армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az, об этом президент Франции написал в Twitter.

В публикации отмечается, что восемь армян были освобождены и отправлены из Баку в Ереван: "Они воссоединяются со своими семьями спустя несколько месяцев. Благодарю наших дипломатов, а также солдат, участвовавших в этой операции. Мы идем вперед", - отметил президент Франции.