https://news.day.az/politics/1433526.html Макрон поделился публикацией в связи с передачей Азербайджаном 8 армянских военнослужащих
Макрон поделился публикацией в связи с передачей Азербайджаном 8 армянских военнослужащих
Президент Франции Эмманюэль Макрон поделился публикацией в связи с передачей Азербайджаном 8 армянских военнослужащих.
Как передает Day.Az, об этом президент Франции написал в Twitter.
В публикации отмечается, что восемь армян были освобождены и отправлены из Баку в Ереван: "Они воссоединяются со своими семьями спустя несколько месяцев. Благодарю наших дипломатов, а также солдат, участвовавших в этой операции. Мы идем вперед", - отметил президент Франции.
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