Объяснимые, но напрасные потуги Сержа Саргсяна: армянству вешают лапшу на уши

Автор: Акпер Гасанов

Всегда и всему есть логическое объяснение. Даже, если речь идет о событиях, происходящих в Армении. Как пишет газета "Грапарак", Служба национальной безопасности РА, а также различные политические силы этой страны периодически проводят исследования общественного мнения, чтобы выяснить реальный рейтинг политических сил и премьер-министра Никола Пашиняна.

"Как правило, такие исследования не публикуются, они предназначены для внутреннего пользования. По нашей информации, подобное исследование недавно было проведено по заказу третьего президента Сержа Саргсяна. Итоги опроса держатся в секрете, однако люди, знакомые с их результатами, утверждают, что картина для оппозиции весьма воодушевляющая. Согласно этим опросам, несмотря на то, что действующий премьер-министр Пашинян по-прежнему имеет самый высокий рейтинг по отдельным показателям, однако он существенно снизился и в настоящее время находится в диапазоне 20-25% и имеет тенденцию к снижению", - утверждает армянское издание.

Подчеркивается, что в РПА не подтвердили и не опровергли эту информацию. При этом указывается также на то, что любые власти набирают порядка 30% за счет административного ресурса. Это был толстый намек на то, что фальсификации итогов выборов в РА были, есть и будут, несмотря на все понты и миф о "демократичной Армении", которые появились после "шашлычной революции". Это лишь в очередной раз доказывает, что все мифы современной Армении имеют ограниченный срок действия.

Да, падение рейтинга Никола Пашиняна также не является чем-то удивительным. Армения проиграла войну и теперь пожинает все плоды этого поражения - политические, экономические, демографические. И многие в РА напрямую связывают это с действующей властью. При этом, падение рейтинга Пашиняна вовсе не означает роста популярности Сержа Саргсяна. Его в РА воспринимают, как большее из зол, как грабителя страны, коррупционера и лузера.

Но сам Саргсян, ясное дело, упорно отказывается верить в объективную реальность. Он имитирует бурную деятельность. И вот мы уже слышим его призыв к соотечественникам в стране и за рубежом, требовать у международного сообщества возобновления работы Минской группы ОБСЕ и обсуждения вопроса самоопределения армян Карабаха. В частности, в интервью tert.am Серж Саргсян подчеркнул, что требования армян к мировому сообществу не должны ограничиваться словесными декларациями.

"Если мы четко предъявим свои требования, - подчеркнул экс-президент Армении, - то, думаю, через какое-то время можно будет ожидать возобновления переговорного процесса по самоопределению карабахских армян", - заявил он. То есть, третий президент РА, которого отправил на политическую свалку рядовой популист Пашинян, пытается создать иллюзию, что новый статус-кво еще можно отменить.

Цель этой примитивной манипуляции проста - попытаться сыграть на реваншистских чувствах определенной прослойки граждан РА, в первую очередь, недовольных действующей властью. Попутно, имеет место попытка Саргсяна предстать в качестве фигуры, которая способна возглавить протест не только граждан РА, но и мирового армянства, против Пашиняна, которого открыто и давно именуют капитулянтом.

В рамках этой кампании Саргсян раздает направо и налево интервью, пытаясь доказать, что вел переговоры в выгодном для Армении русле, и говорит о возможностях изменения официально закрепленного трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года статус-кво. Такая примитивная ложь уже привела к опровержению ее со стороны представителей армянской власти.

"Сопредседатели представили варианты в январе 2016-го, после беспрецедентной эскалации 2015 года. Армянская сторона проявила к ним резко негативное отношение, после чего произошла война, а затем были представлены новые предложения, еще хуже", - написал на своей странице в Facebook депутат парламента от "Гражданского договора" Ваагн Алексанян.

А кто справоцировал ту четырехдневную войну в апреле 2016 года? Кто проиграл ее, долго отрицая очевидное и даже называя "победой" РА то, что азербайджанская армия смогла тогда освободить свыше 20 квадратных километров своей земли, взяв под контроль ряд стратегически очень важных высот? Все это был Серж Саргсян. И никто в Армении этого не забыл.

А еще в РА видят, что растут влияние и возможности Азербайджана - политические, экономические, демографические, военные. Плюс, в РА смогли увидеть, что вопрос "статуса Нагорного Карабаха", как и реанимации Минской группы ОБСЕ, не обсуждается. В частности, на эту тему не было сказано ничего в ходе состоявшейся 4 февраля встречи в видеоформате с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. А это - намного более конкретный и реальный аргумент, чем фантазии и призывы политического лузера Сержа Саргсяна.