В Армении малолетних детей по-прежнему учат ненавидеть азербайджанцев

Автор: Мехти Ахмедзаде

Много чего приходилось слышать и читать за годы оккупации Арменией наших территорий, но лучше всего понять ситуацию у наших соседей удалось за те месяцы, что прошли после 44-дневной войны. Эти прошедшие после освобождения Карабаха 15 месяцев продемонстрировали, как формируется армянское самосознание, как рождаются уродливые постулаты пропаганды, четко высветились те пути, которыми армянский народ упорно подталкивается к пропасти. В частности, одним из таких путей является внушение детям ненависти по отношению к другим народам, радикального национализма и реваншизма.

Мы не раз писали о том, как подрастающее поколение в Армении становится жертвой больных амбиций и неоправданных претензий Еревана. Например, во время Второй Карабахской войны, когда армянские солдаты дезертировали по всем направлениям, пытаясь спасти свою жизнь, в армянском сегменте соцсетей распространялись призывы использовать детей и юношей в боевых действиях. По соцсетям гуляли ролики и фото, запечатлевшие детей, подносящих снаряды к артиллерийским орудиям, слоняющихся на передовой, играющих с автоматами или марширующих под наблюдением бородатых инструкторов. Эти возмутительные кадры возмущали всех, кроме самих армян. Вчера в Армении состоялось еще одно подобное промывание мозгов детям.

6 февраля в Армении отметили "турниром" в честь дня рождения очередного т.н. "героя", Тиграна Саргсяна, который являлся одним из организаторов и основателей вооруженной группировки "Мецн Тигран", а также почтили память оккупанта Севака Мнацаканяна, ликвидированного в октябре 2020 года. На этом самом "турнире" детей одели в военные формы, дали в руки оружие и они показывали другим детям свое "военное мастерство".

Напомним, что группировка "Мецн Тигран" была одной из первых, вторгшихся на территорию Азербайджана в 90-х. Армянские оккупанты во время Первой Карабахской войны убивали мирных азербайджанцев, женщин и детей. Позже, в феврале 1992 года, другие армянские военные подразделения в городе Ходжалы с 7 тысячным населением осуществили акт геноцида. Во время нападения на город военных подразделений здесь было всего около трех тысяч человек, потому что из-за нахождения города в блокаде более 4 месяцев большая часть населения была вынуждена его покинуть. Во время Ходжалинского геноцида было убито 613 человек, 1000 мирных жителей различного возраста стали инвалидами от полученных пулевых ранений. Было убито 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей было взято в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно. Все это было воплощено в жизнь армянскими военными с особой беспощадностью и немыслимым зверством. Это лишь один из эпизодов многочисленных военных преступлений Армении. В результате армянской агрессии более одного миллиона азербайджанцев подверглись этнической чистке и, покинув родные места, стали беженцами и вынужденными переселенцами. Сегодня Азербайджан, имея 1,2 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, входит в число стран мира с самыми высокими показателями числа беженцев и вынужденных переселенцев, приходящихся на душу 10-миллионного населения.

И вот таких терристов, как Тигран Саргсян, убивавших азербайджанских женщин и детей, ставят сегодня в пример подрастающему поколению Армении. Детки, к сожалению, уже изуродованы ненавистью. Что из них вырастет - уже ясно. Армяне будто не понимают, не боятся того, что таким образом они убивают свое будущее, уничтожают все то светлое, что еще могло остаться в новом поколении. Глядя на этих детей, можно с полной уверенностью сказать, что в будущем и они будут ненавидеть азербайджанцев, не зная, что мир в регионе нарушила именно сама Армения. Они не будут знать реальную историю и правдивые факты. Они лишь вырастут под гипнозом лжепропаганды. Их можно лишь пожалеть. В мире детей принято обучать доброте, любви, заботе, но не в Армении. Вместо того, чтобы скрывать от детсткого разума все негативные черты мира и показывать все только хорошее, здесь с детства прививают фашизм, ксенофобию, антисемитизм, радикальный национализм, ненависть к азербайджанцам и туркам. Дети невинны, но со временем, когда они взрослеют и имеют собственных детей, передача ненависти начинает идти из поколения в поколение. Так это и происходило в отношении Азербайджана и Турции.

Несмотря на позорную капитуляцию, армяне растят своих детей в духе реваншизма. При том, что реванш невозможен - армянская армия скорее всего никогда не сможет восстановиться, так как денег в Армении нет, а то, что было, давно разграбили такие, как Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Вместо того, чтобы принять существующие реалии после капитуляции в 44-дневной войне, которых уже не изменить и думать о созидательном развитии своей собственной страны, впитавшие в себя нацистскую идеологию армяне заражают этим ядом и своих чад. Чувство расовой и национальной ненависти, которое, согласно теоретикам армянского вопроса, должно иметься у каждого истинного армянина, стало причиной всех бед этой страны.