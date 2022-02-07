НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом в понедельник в своем аккаунте в Twitter написал спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.
Комментируя передачу Азербайджаном Армении восьми военнослужащих армянского происхождения, Коломина назвал это хорошей новостью.
"НАТО ценит партнерство как с Арменией, так и с Азербайджаном, и поддерживает нормализацию отношений между ними, что будет способствовать повышению стабильности и процветанию в регионе", - отметил Коломина.
Напомним, что Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года передал Армении восемь военнослужащих армянского происхождения.
Часть из них - это военнослужащие, задержанные 16 ноября 2021 года при пресечении провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении государственной границы.
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