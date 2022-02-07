Нжде признали пособником гитлеровцев ещё в СССР

Правда о том, что Гарегин Нжде вовсе не "герой", как его пытаются преподнести миру в эфемерной структуре под названием "Союз армян России", а всего лишь приспешник немецких фашистов, заставляет открыть глаза даже самых последовательных сторонников армянской пропаганды.

Российское издание Регнум вряд ли можно заподозрить в любви к Азербайджану. Напротив, на протяжении ушедшего в историю армяно-азербайджанского конфликта на лентах информ-издания регулярно появлялись материалы, успокаивающие душу армянской стороны. Понятие объективность и беспристрастность для Регнум ничего не значили, а редакция превратилась в рупор армянского агитпропа.

Но в нынешней ситуации, когда скрывать правду уже невозможно, когда все факты налицо, когда даже ветераны России обратились к генпрокурору страны в связи с показом фильма о Нжде с просьбой расследовать данный вопрос на предмет реабилитации нацизма и его пособников и дать ему правовую оценку, Регнум больше не может как раньше стоять на страже интересов армянской диаспоры, раскидавшей свои сети по всей России. Издание опубликовало архивные материалы, которые лишний раз подтверждают, каким чудовищным по своей сути человеком являлся при жизни Нжде.

В Армении поклонники, адвокаты и последователи гитлеровца Гарегина Нжде пытаются доказать, что известное и опубликованное ещё в 2007 году обвинительное заключение по итогам следствия, которое содержит прямое обвинение его в сотрудничестве с гитлеровцами, якобы было неокончательным и в финале суда над Нжде обвинение о сотрудничестве с Гитлером было снято.

Вот эти документы по армянским архивам: НЖДЕ И ГИТЛЕР: подробности (из сборника документов: Ваче Овсепян. Гарегин Нжде и КГБ: воспоминания разведчика. Ереван, 2007)

Протокол допроса 12 октября 1944

"[Берлин, октябрь 1942:]

В заключение я спросил: чем мы, армяне, можем помочь Германии в этой войне. Я предложил... открыть в Берлине школу для армян, выпускников которой мы и выделим с тем, чтобы немцы их подготовили и использовали по своему усмотрению.

Друм ухватился за это предложение и поручил мне выделить в Болгарии группу армян - примерно 30 человек, направить их в Берлин, где их подготовят для переброски в диверсионных и других целях в Советскую Армению, когда немецкие войска подойдут к границам Армении, а также помощи немцам изнутри для скорейшего освобождения Армении от большевистских войск.

.

Друм также сказал, что во время отступления Красной армии вместе с войсками отходит и много народу из числа населения и что эти - переброшенные в Армению и владеющие армянским люди - должны развернуть соответствующую прогерманскую агитацию, чтобы никто не отошёл вместе с большевиками" (С. 146)

"Когда я ещё находился в Берлине, работал в армянском комитете, узнал, что всех слушателей школы экипировали в немецкую форму и отправили в Крым, где разместили в селении Симена. В Крыму они находились около 4 месяцев. (...) В Крым все слушатели диверсионной школы были направлены для того, чтобы быть готовыми к переброске в Советскую Армению с диверсионными заданиями" (С. 149−150)

===== Протокол допроса 17 октября 1944

"- Какую подготовку проходила в Германии представленная вами группа армян?

- Группа эта проходила военно-боевую подготовку и в конце - подрывное дело. Подготовка шла примерно 8 месяцев

- Следовательно, эту группу подготавливали в качестве диверсантов?

- Вся эта группа подготавливалась в качестве диверсантов в пользу немцев" (С. 155)

===== Обвинительное заключение. По следственному делу №111 278 по обвинению Тер-Арутюняна Гарегина Егишевича (Нжде).

"В августе месяце 1943 г. Тер-Арутюнян Г. Е. [Нжде] приезжал в Крым, выступал перед вышеуказанными разведчиками-диверсантами с призывом выполнять задания немцев (том II, листы дела №№ 309, 310)" (С. 83)

"В период Второй мировой войны установил связь с немецкими разведывательными органами с целью ведения вооруженной борьбы против частей Советской армии. Занимался вербовкой и подготовкой людей для выполнения заданий германских разведывательных и контрразведывательных органов, входил в состав "Армянского национального совета", созданного в Берлине в 1942 г." (С. 84).

Теперь стали известны и ниже публикуются документы из российских архивов (см. их на фото). Из них следует, что он был осуждён, в том числе по обвинению в сотрудничестве с гитлеровской разведкой в её войне против СССР в период Великой Отечественной войны.

Какие можно сделать выводы из перечисленного? Отрицать тот факт, что Гарегин Нжде был фашистом в прямом смысле этого слова, что именно его кровавая деятельность стала причиной гибели огромного количества людей, является кощунством в отношении памяти погибших и их родственников. Если армяне считают героем человека, по поручению которого сжигались дома и целые села ни в чём не повинных азербайджанцев, то с ними всё понятно. Только не надо навязывать своих "героев" всему остальному миру. Не получится.