Проводятся занятия с артиллерийскими подразделениями Азербайджанской армии

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год проводятся занятия нового учебного периода с ракетными и артиллерийскими подразделениями азербайджанской армии, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Ракетные и артиллерийские подразделения, покинувшие места постоянной дислокации по тревоге, перемещаясь по назначенному маршруту, заняли огневые позиции.

На занятиях, проводимых с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне Азербайджана, основное внимание уделяется совершенствованию навыков принятия решений командирским составом, а также развитию навыков управления огнем во взаимодействии с другими видами войск и выработке практических навыков военнослужащих.