Что стоит за провокацией Армении в Тертерском районе?

Автор: Теймур Атаев

Тертерский район вновь подвергся обстрелу, что свидетельствует только об одном - наши географические соседи не успокаиваются. А отсюда - вопрос, чего же они хотят? Какие цели преследуют? Нанести ущерб Азербайджану? Вынудить на ответные меры? Спровоцировать на шаги, чтобы запросить помощи у ОДКБ?

Но ведь это уже проходили. Так для чего вновь совершать бег по кругу?

Однако, аналогичная двойственность (тройственность) армянской политики проявляется и на других направлениях. Вроде как соглашаясь с необходимостью подписания мирного договора с Азербайджаном, власти Армении выдвигают условие вновь вернуться к рассмотрению пресловутого статуса Нагорного Карабаха, да еще под эгидой полностью дискредитировавшей себя Минской группы.

С другой стороны, в конце января с.г. Никол Пашинян подчеркнул искреннее намерение правительства страны открыть армяно-турецкую границу: "Надо постараться, учесть предыдущий опыт"(1). СМИ запестрели информацией о достигнутых между двумя странами договоренностях по запуску взаимных чартерных рейсов(2). Параллельно эксперты начали обсуждать заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о приглашении официальной Анкарой главы внешнеполитического ведомства Армении Арарата Мирзояна принять участие в дипломатическом форуме в Анталье (март 2022 г.). Но тут же следует дезавуирование со стороны пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна: "Визит премьер-министра Армении в Турцию и его участие в дипломатическом форуме в Анталье не обсуждается"(3).

В унисон чему 5 февраля представитель "Дашнакцутюна" и депутат блока "Айастан" Ишхан Сагателян заявил о непринятии партией тенденции "отуречивания армян" и создающейся для турок возможностью "развлекаться в центре Еревана"(4). Да, пусть на сегодня дашнаки находятся в оппозиции к правящей власти, однако в рамках празднования годовщины создания "Дашнакцутюна", где и прозвучало данное высказывание, засветился Серж Саргсян. Тот самый, в бытность которого главой Армении развивалась т. н "Футбольная дипломатия" между Арменией и Турцией (в рамках подписанных в Цюрихе протоколов "Об установлении дипотношений" и "О развитии двусторонних отношений").

Вот спрашивается, как можно охарактеризовать столько противоречивые телодвижения армянской стороны? Быть может, это - многовекторность? Но разве?

Все выглядит довольно прозаично, т. к. вышеприведенный расклад совершенно не нов для армянских политиков. Еще в 1920 г. армянский писатель, академик АН Армянской ССР Дереник Демирчян писал, что армянин никак не образумится: "Наступает татарин - он ждет русского. Пришел русский - он обращает взор к европейцу. Пришел англичанин - он снова ждет русского. Приходит русский - он его не принимает"(5).

Ну а главный редактор популярной московской армянской газеты "Юсисапайл" ("Северное сияние"), член Армянского филиала Международной писательской ассоциации "International Pen" Давид Балаян писал о "непреложной закономерности, доведшей армянский народ до нынешней ситуации: национальными лидерами становятся личности, меньше всех достойные этого как по своим нравственным, так и интеллектуальным качествам". При этом, добавлял он, "есть основание считать, что они назначаются вненациональными силами с целью выполнения их заданий, как правило, противоречащих интересам армянского народа". В результате "уже много столетий армяне терпят значительный урон; даже победы, достигнутые неимоверным напряжением сил, оборачиваются во вред". Посему армянская нация "постоянно количественно уменьшается, а оставшаяся часть рассеивается по миру"(6).

Вот спрашивается, не просматривается ли в свете двух последних высказываний ассоциация с происходящим сегодня во властных аппаратах Армении и армянском обществе?

1.Армения готова к дипотношениям с Турцией без предварительных условий.

https://rossaprimavera.ru/news/2ee639e1

2.Турция и Армения возобновили чартеры

https://ru.euronews.com/2022/02/02/armenia-turkey-flights-resumed

3.Армен Колоян. Визит Пашиняна в Турцию не обсуждается

https://rus.azatutyun.am/a/31687791.html

4.Турки не могут развлекаться в центре Еревана

https://ru.armeniasputnik.am/20220205/turki-ne-mogut-razvlekatsya-v-tsentre-erevana--dashnaktsutyun-nachinaet-borbu-38344097.html

5.Дереник Демирчян. Армянин

http://m.aniv.ru/archive/19/armjanin-derenik-demirchjan

6.Давид Балаян. О национальной идее

http://husisapail.narod.ru/nazidea.html