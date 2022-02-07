Депутат Севиль Микаилова встретилась с избирателями

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаилова встретилась со своими избирателями в селах Гёдякли и Гыраглы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, жители сел озвучили ряд проблем, связанных с непригодными дорогами, обеспечением водой, газом и электричеством.

Депутат подчеркнула, что по вопросам, поднятым жителями, будут предприняты обращения в надлежащие органы в соответствии с законодательством. Были отмечены оперативные ответы соответствующих структур на обращения, предпринятые ранее, и подчеркнуто, что ряд вопросов решен.

Участвовавшие во встрече избиратели выразили поддержку проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева государственной политики по улучшению благосостояния граждан, а также отметили особо чуткое отношение, заботу и внимание к обращениям граждан Первой леди Мехрибан Алиевой.