Армяне планируют массовую охоту на турков

Автор: Мехти Ахмедзаде

Пока Турция протягивает руку дружбы, назначив спецпредставителя для нормализации отношений с Арменией, а Азербайджан предлагает подписать мирный договор и открыть все коммуникации в регионе, ревашисты партии "Дашнакцутюн", а именно экс-президенты страны Роберт Кочарян, Серж Саргсян, бывшие премьер-министры Вазген Манукян, Грант Багратян, Хосров Арутюнян, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян и депутаты подконтрольных им оппозиционных блоков "Армения", "Честь имею" и партии "Процветающая Армения", собрались в Ереване с целью сорвать все планы для долгожданного мира на Южном Кавказе.

Выступавший на мероприятии сектантов-дашнаков Сагателян заявил, что основной деятельностью партии будет приостановление процесса армяно-турецкого примирения. По его мнению, процесс нормализации отношений "в действительности ведет к отуречиванию армян, и он должен быть остановлен". Сагателян также отметил, что турки не могут развлекаться в центре Еревана: "Мы не будем сидеть молча. Мы не допустим этого. Борьба идет между людьми, которые хотят оставаться армянами и жить достойно, и теми, кто готов на все, лишь бы существовать".

Отметим, что на днях корреспонденты "Анадолу" пообщались с владельцами лавок и магазинчиков в Ереване. В интервью один из продавцов выразил надежду, что турки и армяне вновь станут друзьями, а прошлое останется позади. "Это непросто, нужно просто время", - отметил продавец. Подобные сюжеты турецкое агентство показывает не впервые. В ноябре турецкие журналисты провели съемки в самом центре Еревана, изучив послевоенные настроения армян. В репортаже отмечалось, что граждане Армении чувствовают себя разбитыми и опустошенными.

Кроме того, на собрании секты ревашистов прозвучали недовольства в связи с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, мол "нужно стремиться к подписанию нового соглашения, которое будет исходить из интересов Армении". В этом контексте армянам всего мира было предложено объединиться, провалить процесс примирения с Турцией и начать "восстановление родины".

Ну, что сказать...Тут уже дашнакам надо ставить соответствующий диагноз.

Во-первых, непонятно о каком т.н. "восстановлении родины" идет речь. Армения вроде бы не теряла никаких своих территорий, чтобы что-то "восстанавливать". Она лишь утеряла контроль над азербайджанскими землями, которые никогда не являлись армянскими. Это была оккупация, которую 30 лет игнорировала Минская группа ОБСЕ, а Азербайджан справедливо прервал ее. Если говорить о восстанавлении Армении, то здесь в первую очередь надо думать о ее сдохшей экономике, которую эти самые дашнаки во главе с Кочаряном и Саргсяном и убили, разграбив страну и загнав ее в экономическую блокаду своими агрессорскими амбициями. Репрессии и массовые убийства граждан своей страны, организованные Кочаряном, вообще отдельная тема.

Во-вторых, что хочет сказать Сагателян своими воинственными призывами "мы не будем сидеть молчать"? Вновь покажете свою террористическую сущность, объявив массовую охоту на турков, как это было сделано в 20-х годах прошлого века по инициативе "Дашнакцутюн"? Напомним, что от рук террористов-дашнаков в те дни погибли около десятка высокопоставленных лиц Османской империи и Азербайджанской Демократической республики. Учитывая реваншистские настроения этой собравшейся секты, а также ее темное прошлое и настоящее, очевидно, что Сагателян озвучивает угрозы и планы по массовым убийствам.

В-третьих, изменить трехстороннее заявление от 10 ноября невозможно, так же как и ревашн Армении. Созданная новая реальность в регионе положила конец агрессорской политике Еревана, а разграбленная Кочаряном и Ко. армянская армия уже никогда не восстановится.

Сектантам "Дашнакцутюн" остается лишь посоветовать почаще бывать у психолога. Давно пора понять, что нужно смотреть в будущее. Конфликт завершен, на Южном Кавказе образовался долгожданный мир. Благодаря усилиям Азербайджана скоро будет открыт Зангезурский коридор, разблокируются коммуникации, что станет долгожданным стимулом и для экономики Армении, для ее граждан, которым, кстати, судя по репортажам "Анадолу" из Еревана, просто надоело постоянно воевать за больные амбиции коррумпированных чиновников. Благодаря таким, как Кочарян и Саргсян, армянский народ десятилетиями не живет, а выживает из-за отсутствия в стране денег. Так, что да, отчасти Сагателян прав - армяне хотят жить достойно, не существовать. Именно поэтому частично они уже понимают, что житие для них не за реваншизмом и ненавистью, ибо это дело тупиковое, а за новой реальностью в регионе.