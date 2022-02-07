Джейхун Байрамов рассказал генсеку Организации тюркских государств о ситуации в регионе
7 февраля 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.
Как сообщили Day.Az в министерстве, глава МИД подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Организацией тюркских государств, с удовлетворением отметил деятельность Секретариата организации.
Проинформировав главу организации о текущей ситуации в регионе, Джейхун Байрамов также рассказал о восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, была отмечена важность участия стран-членов Организации тюркских государств в процессе создания инфраструктуры.
Багдад Амреев с удовлетворением отметил активную деятельность и поддержку Азербайджана в рамках Организации тюркских государств. Он также рассказал о перспективах сотрудничества Организации тюркских государств с другими международными и региональными организациями.
На встрече были обсуждены другие вопросы повестки дня Организации тюркских государств, а также встречи и мероприятия, которые планируется провести в предстоящие месяцы.
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