В результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня существует сильный Азербайджан, и Армения должна принять реалии

VIII заседание министров, которое состоялось в Баку в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора", имеет очень важное значение.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Space TV сказал глава дирекции международных проектов АМИ Trend Руфиз Хафизоглу.

Он отметил, что выход азербайджанского газа на европейский рынок должен быть подчеркнут особо. Азербайджан доказал, что является надежным партнером для Европы.

Комментируя встречу в видеоформате с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и премьера Армении Никола Пашиняна, Руфиз Хафизоглу отметил, что Азербайджан всегда открыто заявлял о своей приверженности диалогу.

"В результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня существует сильный Азербайджан. Карабахский конфликт уже разрешен, поэтому Армения должна принять реалии, которые диктует Азербайджан", - добавил он.