Макрон проинформировал Путина о недавней встрече в видеоформате с участием Президента Ильхама Алиева

Эмманюэль Макрон проинформировал Президента России Владимира Путина о недавней встрече в видеоформате с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Франции, Президента ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Владимир Путин на совместной с Макроном пресс-конференции по итогам их двухсторонней встречи.

По его словам, в ходе переговоров была отмечена позитивная роль российских миротворцев, которые обеспечивают соблюдение режима прекращения огня и помогают налаживать мирную жизнь.