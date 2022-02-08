https://news.day.az/politics/1433702.html Макрон проинформировал Путина о недавней встрече в видеоформате с участием Президента Ильхама Алиева
Макрон проинформировал Путина о недавней встрече в видеоформате с участием Президента Ильхама Алиева
Эмманюэль Макрон проинформировал Президента России Владимира Путина о недавней встрече в видеоформате с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Франции, Президента ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Владимир Путин на совместной с Макроном пресс-конференции по итогам их двухсторонней встречи.
По его словам, в ходе переговоров была отмечена позитивная роль российских миротворцев, которые обеспечивают соблюдение режима прекращения огня и помогают налаживать мирную жизнь.
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