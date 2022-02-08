Макрон приветствовал возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих
Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом он сказал во время совместной с Президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам их двусторонней встречи.
По его словам, французский кризисный центр организовал самолет для перевозки возвращенных армян.
Макрон отметил, что во время недавней встречи в видеоформате с участием Президента Азербайджана, Президента Франции, Президента Совета Европейского и премьер-министра Армении были подняты вопросы по пропавшим без вести, беженцам и другим.
"Это также элементы стабильности. Мы в наших переговорах с Президентом Путиным выразили совместные взгляды по целому ряду вопросов и я хочу поприветствовать ту роль, которую сыграли российские военные на границе в сложный период", - добавил он.
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