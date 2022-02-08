Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом он сказал во время совместной с Президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам их двусторонней встречи.

По его словам, французский кризисный центр организовал самолет для перевозки возвращенных армян.

Макрон отметил, что во время недавней встречи в видеоформате с участием Президента Азербайджана, Президента Франции, Президента Совета Европейского и премьер-министра Армении были подняты вопросы по пропавшим без вести, беженцам и другим.

"Это также элементы стабильности. Мы в наших переговорах с Президентом Путиным выразили совместные взгляды по целому ряду вопросов и я хочу поприветствовать ту роль, которую сыграли российские военные на границе в сложный период", - добавил он.