Сахиба Гафарова и президент Эстонии обсудили двусторонние связи

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Эстонскую Республику провела встречу с президентом страны Аларом Карисом.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, президент Карис тепло приветствовал азербайджанскую делегацию. Он выразил уверенность в том, что визит ещё больше разовьёт отношения двух стран. А.Карис также коснулся истории взаимоотношений двух стран и их народов.

Азербайджан и Эстония наладили успешное сотрудничество в ряде областей, а сейчас имеется хороший потенциал для продолжения развития взаимодействия, по словам эстонского президента, который к тому же выразил поддержку связям между Азербайджаном и Европейским Союзом. Эстония всегда и неизменно поддерживает целостность территории Азербайджана, подчеркнул эстонский лидер.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила эстонской стороне признательность за замечательное гостеприимство и эту искреннюю встречу и передала президенту Карису приветствия от Президента Азербайджанской Республики Президента Ильхама Алиева.

Гафарова заметила, что она впервые посещает Эстонию в качестве главы спикера Милли Меджлиса. Она отметила удовлетворение текущим уровнем связей между азербайджанским и эстонским парламентами и указала на наличие значительных возможностей для дальнейшей интенсификации отношений. С.Гафарова сказала, что верит, что нынешний визит окажет благоприятное воздействие на двусторонние связи.

Существующую законодательную базу азербайджано-эстонского взаимодействия можно обогатить новыми документами с целью охвата различных отделов двусторонней повестки. Вполне достижимо ещё большее углубление нашего сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, сельскохозяйственной и иных сферах, несмотря на отрицательное воздействие COVID-19, подчеркнула Сахиба Гафарова.

Рассказывая о связях между Азербайджаном и Европейским Союзом, Гафарова сообщила, что переговоры о заключении нового соглашения о партнёрстве находятся на финальной стадии и что Азербайджаном подписаны документы о стратегическом партнёрстве с девятью государствами ЕС. Было также отмечено, что президент Совета ЕС Шарль Мишель посетил Азербайджан в июле 2021-го года, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в 6-м саммите Восточного партнёрства ЕС в Брюсселе. Сказав это, С.Гафарова подчеркнула, что эти поездки демонстрируют суть отношений между Азербайджаном и ЕС.

С.Гафарова также подняла тему победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне 2020-го года. Наша страна освободила свои земли после тридцатилетней армянской оккупации и восстановила целостность собственной национальной территории, заодно своими силами исполнив долгие годы остававшиеся на бумаге четыре резолюции Совета безопасности ООН, а также нормы и принципы международного права. Ныне на освобождённых азербайджанских землях идут широкомасштабные восстановительно-созидательные работы. Очень много дел удалось завершить за короткий промежуток времени: создана новая транспортная инфраструктура, а в Физули начал действовать международный аэропорт. Открытие же Зангезурского коридора и всех региональных коммуникаций весьма повысит транспортный потенциал региона. Армении надо правильно оценить создавшиеся здесь новые реалии и выполнить свою часть обязательств в его рамках, подчеркнула спикер.

Президент Эстонии Алар Карис просил передать Президенту Ильхаму Алиеву свои приветствия и сказал, что Эстония придаёт большое значение развитию отношений с Азербайджаном.

В ходе беседы были также затронуты иные темы, представляющие интерес для обеих сторон.