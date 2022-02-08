https://news.day.az/politics/1433771.html США приветствуют передачу Азербайджаном армянских военнослужащих
США приветствуют передачу Азербайджаном армянских военнослужащих
"Мы приветствуем передачу Азербайджаном задержанных армянских военнослужащих".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Госдепа США.
Отмечается, что усилия по содействию в вопросе возвращения всех оставшихся задержанных военнослужащих и получения информации о пропавших без вести (в том числе в 1990-х годах) очень важны для устойчивого мира в регионе.
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