США приветствуют передачу Азербайджаном армянских военнослужащих

"Мы приветствуем передачу Азербайджаном задержанных армянских военнослужащих".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Госдепа США.

Отмечается, что усилия по содействию в вопросе возвращения всех оставшихся задержанных военнослужащих и получения информации о пропавших без вести (в том числе в 1990-х годах) очень важны для устойчивого мира в регионе.