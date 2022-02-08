Переданным Азербайджаном армянским военнослужащим устроили долгий допрос на родине

Восьмерых армянских военнослужащих, которых азербайджанская сторона, руководствуясь принципами гуманизма, передала Армении, встретили на родине не очень-то тепло.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сразу после возвращения на родину их начали допрашивать в следственном комитете.

Допрос, длившийся около 8 часов, проходил в напряженной и тяжелой атмосфере, поскольку разгневанные родственники военнослужащих попытались разбить окна здания военного следственного управления, потребовалось даже вмешательство сотрудников полиции.

Родители требовали одного - чтобы правоохранители поскорее отпустили их сыновей.

После допроса освободили шестерых, а двоих перевели в военкомат для решения вопроса их службы.