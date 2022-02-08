Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество

8 февраля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии. Отметив благотворное влияние искренних отношений глав двух государства в том числе и на военное сотрудничество, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что стратегическое союзничество зиждется на узах дружбы и братства.

В свою очередь, М.Дере особо отметил важность подобных встреч с точки зрения расширения двусторонних отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями об участии авиационных средств и военнослужащих ВВС Азербайджана в фестивале "Технофест-2022" в Баку.

В заключение были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в том числе создание совместных рабочих групп в военно-технической сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.