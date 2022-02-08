В Армении не рады вернувшимся из Азербайджана военнослужащим

После встречи в видеоформате 4 февраля с участием Президента Ильхама Алиева, Президента Франции Эммануэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, вернул Армении 8 военнослужащих армянского происхождения.

Гуманистический шаг Азербайджана получил высокую оценку со стороны международных организаций. Он ещё раз доказывает, что Азербайджан, в отличие от Армении, которая до сих пор не предоставила информацию о судьбах азербайджанцев, пропавших в первой Карабахской войне, ставит во главу угла человеческие ценности. При этом в Армении встречают вернувшихся военнослужащих вовсе не с распростёртыми объятиями, а как предателей, которые нарочно сдавались "врагу".

Печальная участь ожидает вернувшихся армянских военнослужащих

В Армении часто любят сравнивать свою страну с Израилем. Сравнивать и при этом горько сетовать на то, что несмотря на то, что оба государства имеют огромные и влиятельные диаспоры, тем не менее, Армения так и не стала и не станет кавказским Израилем.

Причин тому множество - начиная от неэффективности внешней политики и заканчивая отсутствием факторов, необходимых для возвращения в Армению сотен тысяч образованных людей, что в свое время помогло Израилю стать тем государством, которым он ныне является.

Не в последнюю очередь тут играет и отношение к человеку в Армении. Как заявил оппозиционный депутат от блока "Армения" Артур Казинян, "для премьер-министра Армении Никола Пашиняна все - подлежащие использованию материал, отходы". И тут Армения кардинально отличается от Израиля.

Наглядный пример. Не успели вчера вернуться 8 армянских военнослужащих, как их сразу же заграбастал к себе Следственный комитет, который начал их допрашивать. Родители, родные и близкие военнопленных еще не успели встретиться с ними, как следователи из Главного военного следственного управления СК Армении взяли их в оборот. Учитывая печальный опыт предыдущих возвращенных из Азербайджана, на некоторых из вернувшихся давеча наверняка навешают всех собак - уголовные дела в отношении вернувшихся из плена штампуют одно за другим.

После второй Карабахской войны армянская армия находится в деморализованном состоянии. Армянские военнослужащие просто складывали оружие и без единого выстрела сдавались в плен. При этом у граждан Армении нет никакой уверенности в том, что Родина сделает все для их возвращения домой.

Совсем по другому обстоят дела в Израиле, где высоко ценят человеческую жизнь. А уж для того, чтобы задержанный вернулся домой, Родина сделает все возможное и даже невозможное. Кроме того, в Израиле действуют две крупные общественные организации, направляющие свои усилия на возвращение домой израильских граждан - живых или мертвых. Эти организации даже публикуют в СМИ объявления о вознаграждении в миллионы долларов за предоставление достоверной информации о судьбах граждан.

В Армении, напротив, возвращённых граждан принимают дома без радости. Например, вернувшихся на Родину 8 военнопленных в аэропорту встречали посол Франции в Армении Анн Луйо и глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

При этом не было ни министра обороны, ни начальника Генштаба, ни председателя комиссии Нацсобрания по обороне и безопасности. Армянское государство не оказывает всемерную поддержку гражданам, а отдает их в руки правоохранительных органов. В таком случае военнослужащие задумываются: а стоит ли в таком случае возвращаться домой?

Вот каковы реалии нынешней Армении, где военнослужащих используют в корыстных целях ради своих геополитических амбиций. Когда карабахский конфликт ещё не был урегулирован руководство Армении отдавало незаконные приказы и посылало солдат служить на тогда ещё оккупированные территории Азербайджана в качестве пушечного мяса. Сейчас же, после урегулирования конфликта, по указке властей Армении армия регулярно совершает провокации на госгранице с Азербайджаном. А когда получают адекватный и жёсткий ответ со стороны ВС Азербайджана, то в Армении ставят крест на задержанных солдатах, навешивая на них ярлык предателей. И это в то время, когда армянское руководство на высшем уровне говорят о "небходимости нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией".