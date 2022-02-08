Французские журналисты побывали в Карабахе

Делегация французской медиа-структуры ERE TV, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Центр Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов.

Он отметил, что французские журналисты ознакомились с произведениями искусства, демонстрируемыми на выставках, организованных в Центре Гейдара Алиева, получили информацию об истории, направлениях деятельности Центра, проводимых здесь мероприятиях:

"Французские журналисты побывали на освобожденных территориях - в городе Шуша, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах, имели возможность своими глазами увидеть разрушения, совершенные армянами в период оккупации, а также широкомасштабную строительную работу, проводиму. Сегодня нашим государством. Они также наблюдали за операциями по разминированию, которые проводят сотрудники ANAMA на освобожденных территориях".