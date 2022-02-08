Хикмет Гаджиев встретился с генсеком Организации тюркских государств

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом Гаджиев написал в Twitter.

Стороны обсудили текущие проекты, стоящие на повестке дня организации, говорится в публикации.