https://news.day.az/politics/1433930.html Хикмет Гаджиев встретился с генсеком Организации тюркских государств
Хикмет Гаджиев встретился с генсеком Организации тюркских государств
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом Гаджиев написал в Twitter.
Стороны обсудили текущие проекты, стоящие на повестке дня организации, говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре