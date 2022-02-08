https://news.day.az/politics/1433952.html В Баку проходят учебные курсы НАТО - ФОТО
В Баку проходят учебные курсы НАТО - ФОТО
В рамках Программы Сотрудничества по Индивидуальному Партнерству между Министерством Обороны и НАТО на 2022 год, в Военной академии Вооруженных cил Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) проводятся курсы "Меры противодействия самодельным взрывным устройствам".
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на курсах слушателям были представлены брифинги о различных направлениях совместной деятельности в ходе принятия НАТО мер противодействия самодельным взрывным устройствам.
Состоялся обмен мнениями по теме, были выполнены практические групповые задания.
Курсы продлятся до 11 февраля.
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