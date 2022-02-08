"Чемодан без ручки" подает голос: хор армянских "Эллочек Щукиных"

Автор: Акпер Гасанов

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российскому телевизионному журналисту, пропагандисту Владимиру Соловьеву. В ходе которого, отвечая на вопрос о будущем Союзного государства России и Беларуси, Лукашенко допустил, что в ближайшие годы к этому объединению присоединятся некоторые страны бывшего СССР.

"Армении деваться некуда. Вы что думаете, они кому-то нужны. Они уже увидели это", заявил президент Беларуси. Сказать, что в РА после этого поднялся, говоря словами песни Высоцкого, галдеж и лай- ничего не сказать. Отбросив все реальные, углубляющиеся проблемы страны, брюзжать слюной принялись все, кому не лень. Особо активничала, как в таких случаях водится, правящая в РА партия.

К примеру, депутат армянского парламента от правящей фракции "Мой шаг" Вагаршак Акопян осудил вчерашнее высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко, что само по себе звучит комично. Уж больно отчетливо просматривается параллель между этим "ответом" и попытками небезызвестной Эллочки Щукиной вести закулисную борьбу с дочерью американского миллиардера Вандербильда.

Как известно, словарь Эллочки-людоедки состоял из тридцати слов. Ее армянские прототипы обладают ненамного большим словарным запасом, при этом находясь на одинаковой с этим литературным персонажем уровне способности адекватно воспринимать происходящее в мире и свое место в нем. К примеру, уже упомянутый Вагаршак Акопян высокопарно изрек, что подобные высказывания недопустимы для лидера союзного государства.

То есть, член теряющей авторитет в своей стране партии, которая пришла к власти в результате "шашлычной революции", лидер которой спровоцировал 44-дневную войну, которая завершилась разгромом армянской армии и гибелью, только по официальным данным, свыше пяти тысяч армянских военнослужащих, пытается указывать президенту другой страны, что и как ему говорить. "Хамите, парниша!", говорила в таких случаях Эллочка-людоедка.

Но, Вагаршак не угомонился. Он почему-то напомнил события в Казахстане, которые "показали кому нужна Армения". Напрасно он этой темы коснулся. Потому, что мы прекрасно помним, сколь велико было количество извиняющихся заявлений со стороны разнообразных армянских политиков и общественных деятелей за то, что официальный Ереван послал в Казахстан сотню своих военнослужащих в рамках миротворческой миссии ОДКБ.

"Это не мы, это не весь армянский народ, это только наши правители", оправдывались различные "говорящие головы". Кроме того, сама функция армянских миротворцев в Казахстане была такова, что об этом впору анекдоты рассказывать. Не говоря уже о том, что совсем уж нелепо все это звучит, на фоне все известных, провалившихся попыток Армении втянуть ОДКБ в армяно-азербайджанский конфликт.

Кстати, все страны-члены ОДКБ поздравили Азербайджан с победой в 44-дневной войне. Это тоже- штрихи к портрету под названием "Кому нужна Армения". Если на этом портрете будет изображен хрен, то есть многолетнее травянистое растение, то выглядеть вся композиция будет очень гармонично. При этом, армянская сторона может, глядя на все это, долго спорить на тему того, что они видят- шанхайского барса или мексиканского тушкана?!

Хуже, в плане трагикомичности ситуации, не будет. Ведь, помимо Вагаршака, потешить публику решил и депутат от той же фракции Овик Агазарян. Он отметил, что Лукашенко и "Маргариты Симонян" оказывают медвежью услугу российской государственности. Он посоветовал Лукашенко вместо подобных заявлений зайти в аэропорт Минска, который напоминает "свинарник".

Такая себя вариация на тему "Хо-Хо", " Не учите меня жить" и "У вас вся спина белая". Приходится напоминать авторам трагикомичных заявлений из РА, что Александр Лукашенко является президентом РБ, что он не имеет отношения к РФ, что он не российский пропагандист, что он отличается от Марго Симоньян слишком многим, включая пол. Так что, попытка свалить все одну кучу, а именно этим занялся некий Овик, похожа на реакцию гражданки Щукиной, увидевшей чайное ситечко.

При этом, правдой является то, что Армения является классическим "чемоданом без ручки". Она "слабое звено" в ОДКБ, ТС, ЕАЭС. Она- самое экономически и политически отсталое государство Южного Кавказа. Она растеряла многие, практически все, атрибуты суверенитета и независимости. Ее границы с Турцией и Ираном охраняют пограничники другой страны.

Она стремительно увеличивает свой внешний долг, из нее массово бегут граждане. Ее предложения "поехать в таксо", никого не привлекают. Максимум- ей предлагают идти пешком, но названия направления, в котором осуществить это путешествие, из уважения к читателям, называть не буду. Впрочем, даже в самой Армении прекрасно знают этот маршрут.