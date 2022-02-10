Европе пришлось считаться с новыми реалиями, созданными Азербайджаном

Состоявшаяся на минувшей неделе четырехсторонняя встреча с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Франции Эммануэля Макрона, Президента Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна как нельзя лучше отражает новые реалии региона.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

В постконфликтной реальности, отметил он, основные региональные и внерегиональные игроки пытаются в максимальной степени исходить из этой реальности, чтобы обеспечить свои долгосрочные интересы. И Макрон в данном случае не исключение. Поэтому разговоры из области политического сюрреализма постепенно переходят в плоскость политического реализма, где нет темы "статуса Карабаха", отсутствует повестка Минской группы, визита сопредседателей, как мы это наблюдали на протяжении последних десятилетий. Все эти темы остались в прошлом, и вряд ли кто-то сегодня будет их поднимать, считает Велизаде.

"В Евросоюзе понимают, что если не активизировать свои усилия на нынешнем этапе постконфликтного урегулирования, они могут потерять политическую инициативу окончательно. Поэтому состоялась встреча по инициативе Макрона. Президент Франции демонстрирует активность по нескольким причинам. Во-первых, потому что Франция является председателем в Евросоюзе. Во-вторых, во Франции предстоят президентские выборы, и ему необходимо представить результаты своей политики, в том числе на кавказском направлении. И, в-третьих, это чисто прагматические интересы - желание получить азербайджанский газ в максимально большем объеме и в максимально сжатые сроки. И ЕС, и сам Макрон понимают, что обеспечить такой продуктивный диалог, вспоминая старые болячки, не получится", - подчеркнул политолог.

По его словам, армянская сторона все еще пытается привнести в региональный дискурс старые проблемы, говорить о Минской группе, о статусе, пытается поднимать вопрос гуманитарных миссий в Карабахе. Эти вопросы, отметил наш собеседник, носят больше внутриармянский характер, то есть обращены больше к внутренней публике и не способны изменить реальную политическую повестку сегодняшнего дня.

"Караван истории идет, несмотря на попытки отыграть ситуацию назад. Повестка Азербайджана выглядит выигрышной, поэтому дискуссии отталкиваются от нее. И здесь надо обратить внимание на то, что одним из важных решений прошедшего мероприятия является договоренность о визите миссии ЮНЕСКО в регион. Эта миссия должна зафиксировать состояние материального наследия в Карабахе и Армении. Только вот не совсем понятно, что будет делать эта миссия в Армении, где физически не осталось никаких объектов азербайджанского наследия, чтобы судить об их состоянии. Все давно и целенаправленно уничтожено. Искать в Армении какие-то объекты армянской культуры и истории, якобы разрушенные во время войны, тем более смешно, потому что боевые действия во время 44-дневной войны велись только на азербайджанской территории и тридцатилетней оккупации подверглись только наши земли.

Следует учитывать, что армянские оккупанты не только разрушили объекты материального, исторического и культурного наследия азербайджанского народа, они занимались также переделом христианских храмов, переиначиванием их на армянский лад. Эта "деятельность" тоже должна получить дорожную оценку.

Азербайджан вправе ждать объективной оценки ситуации от ЮНЕСКО", - резюмировал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева