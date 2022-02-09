МИД Азербайджана "освежает" память Армении

МИД Армении пытается скрыть свои противоправные действия, делая ложные выводы из заявления министерства культуры Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Освежаем память армянскому МИД: Армения - это страна, которая на протяжении 30 лет держала под военной оккупацией часть территории Азербайджана и осуществляла на этих землях широкомасштабную незаконную деятельность, в том числе урбицид, культурцид и экоцид", - сказала Абдуллаева.

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