Массовое бегство армян и отток иностранцев

Автор: Мехти Ахмедзаде

В последнее время в Армении бьют тревогу, что население страны стремительно сокращается, но на самом деле процесс начался давно и у этого явления очень много причин.

Во-первых, это исторические особенности. Армянский народ, не имея своего государства, постоянно кочевал из империи в империю, из региона в регион в поисках более удобного места под солнцем. То есть даже сегодня армяне не привязаны и к той земле, которую ныне населяют.

Во-вторых, затеянный армянами карабахский конфликт и оккупация азербайджанских территорий оказались для них непосильным грузом. Они тридцать лет висели на шее Армении камнем, поглотив ее и без того небольшие возможности.

Это две основные причины. Сегодня в Армении пытаются объяснять очереди на регистрацию в аэропорту депрессией от проигранной войны, но это несерьезное объяснение. Конечно, крушение мифов и иллюзий может подтолкнуть миграцию, но вопрос в том, что она у армян продолжается уже тридцать лет. За этот период численность населения Армении уменьшилась более чем на 700 тысяч человек, что составляет почти четверть от количества ее жителей в 1991 году. Цифра, кстати говоря, может быть и выше, потому как Статистический комитет РА тщательно пытается скрыть реальные числа.

В недавней опубликованной информации о пунктах пересечения границы РА в 2021 году было отмечено, что зарегистрированный баланс въезда-выезда составляет -43 874 человека. Экономист Завен Хукеян, решивший покопаться в отчете, выявил, что на самом деле в Армению не вернулся 73 571 гражданин.

"Расчет сделан на основе данных декабря 2021 года, когда в Армению приехало много туристов, чтобы провести зимние каникулы. Другими словами, туристы фактически находились в Армении в конце 2021 года, но покинули пределы Армении в январе 2022 года. Получается, что Госкомстат путем очередной цифровой манипуляции, используя количество туристов в Армении на тот момент, получил цифру 43 874, тогда как только через несколько дней те же самые туристы покинули границы Армении", - выразил недоумение экономист, отметив, что нынешние власти во время своего правления громко кричали о положительном сальдо, но на самом деле все шкала более отрицательная.

Нынешние власти Армении, как и предыдущие не сделали ничего, чтобы как то улучшить благосостояние населения. Все уезжают просто потому, что экономический коллапс, в которую страна загнала себя, проводя политику агрессии в отношении Азербайджана, никак не закончится. Причем варианты выхода из этой плохой ситуации есть - в первую очередь это открытие Зангезурского коридора и коммуникаций в регионе. Есть множество перспективных проектов, которые бы оживили мертвую экономику страны, но официальный Ереван почему-то противится, что побуждает и иностранцев покидать Армению.

Cогласно официальным данным, в 2021 году иностранцы продали в Армении вдвое больше недвижимости, чем купили - было приобретено 1587 объектов недвижимости, а продано 3155. Если внимательно посмотреть отчеты, среди продаваемой недвижимости есть не только квартиры, но производственные и общественные здания, земельные участки, гаражи и т.д. Статистика Комитета кадастра РА, которую ведет госрегистр недвижимости, указывает также на то, что в прошлом году иностранцы продали в Армении на 37% больше недвижимости, чем в 2020 году. То есть из страны бежит не только население, но и иностранный бизнес. Фактически это свидетельствует о том, что никто не доверяет нестабильной экономической и политической ситуации в Армении, а нестабильность, как известно, плохо сказывается на работе предприятий, компаний, фирм, да и простых частных предпринимателей.

Стоит еще отметить, что иностранцы пытались избавиться и от большего количества сельскохозяйственных земель. За последние годы в Армении иностранцами было скоропостижно продано около 1500 земельных участков, причем от 516 из них они избавились в течение 2021 года. Для сравнения добавим, что в этот период было куплено было лишь 5 земель, то есть в 103(!) раза меньше.

Проаназилировав рынок квартир, выяснилось, что иностранцы массово распродают и их. Согласно отчету, в 2021 году на рынке недвижимости Армении они продали 1279 квартир, что на 39% больше, чем в 2020 году. Продажи частных домов увеличились примерно на 40%. В общей сложности иностранцы избавились более чем от 2000 жилых помещений, что в аж 2 раза больше количества купленных квартир и частных домов.

Интересным наблюдением стало еще и то, что большинство тех, кто очень активно избавляется от своей недвижимости в Армении, являются людьми с российским гражданством. Из общего количества 3155 сделок купли-продажи на их долю пришлось 2559 или более 81%. Россияне в общей сложности также продали 1627 квартир. Связано это с массовой репатриацией и это неудивительно, ведь в последние годы в Армении до космических уровней выросла русофобия и антироссийские настроения. Постоянные митинги и угрозы перед посольством России в Ереване побудили даже россиян пересмотреть свои взгляды на "армянскую дружбу", ибо находиться в такой агрессивной среде, как минимум, небезопасно.

Справедливости ради стоит подчеркнуть, что уезжающим в Россию россиянам относятся и армяне с российским гражданством, к получению которого их побуждает сугубая, неменяющаяся экономическая ситуация, неопределенность и кризис в Армении. Армяне с российским гражданством обычно покупали недвижимость не только в других странах, но и на родине. Новые данные говорят о том, что после Второй Карабахской войны и капитуляции, они избавляются от своего имущества и меняют свое намерение когда-либо возвратиться в Армению.

Из всей этой негативной статистики, изученной нами, положительным оказался лишь один момент - больше стали покупать недвижимость в Армении граждане Турции. Об этом, кстати, на прошлой неделе говорил министр экономики РА Ваан Керобян. По его словам, подобное было всегда, например, осуществлялась купля недвижимости и компаний. При этом Керобян отказался ответить, о каких именно компаниях и каком объеме вложенных средств идет речь, не пожелав озвучить цифру.

Для получения более подробной информации о том, какое имущество приобретают граждане Турции в Армении мы решили, опять-таки, рассмотреть данные Комитета кадастра, который пытается скрыть этот факт. Информация о приобретаемой турками недвижимости включается в раздел "граждане другой страны". Согласно прошлогоднему отчету эти "граждане других стран" приобрели в Армении в общей сложности 100 видов недвижимости, среди которых 41 квартира, 5 производственных и общественных зданий, 1 гараж и 53 земельных участка. Если сравнивать с 2020-ым годом, то цифра почти такая же - 98 объектов недвижимости (46 квартир, домов, 6 производственных и общественных зданий, 3 гаража, 43 земли несельскохозяйственного назначения).

В заключение добавим, что проанализировав все данные, можно придти к выводу, что если официальный Ереван не поменяет свою политику, будет продолжать тянуть с открытием Зангезурского коридора и коммуникаций в регионе, Армения как страна в стратегическом будущем обречена на исчезновение. Сейчас население Армении составляет порядка двух миллионов человек, из которых ежегодно до 100 тысяч человек эмигрируют из страны и меняют гражданство. Если так будет продолжаться и дальше, то армян в Армении просто не останется. К тому же армянское население стремительно стареет, число ее жителей предпенсионного и пенсионного возраста начинает все более доминировать над молодежью, поэтому естественная убыль населения как разница между рождаемостью и естественной смертностью, уже сейчас являющаяся отрицательной, далее будет только прогрессировать. Нищета, огромный госдолг, безработица, и, как следствие, массовая эмиграция из страны - это то, чем характеризуется современная Армения.