Карабахскому клану пора посыпать голову пеплом и уходить из политики

Политическая ситуация в Армении после отставки ничего не решающего и представляющего собой кукольный персонаж Армена Саркисяна практически не изменилась.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Дело в том, отметил он, что ситуация и до его отставки была достаточно напряженной, потому что после поражения в 44-дневной войне должны пройти годы, чтобы Армения пришла в себя. Никол Пашинян пришел к власти на волне недовольства карабахским кланом и очень профессионально воспользовался поддержкой Сороса и его структур в Ереване. Это факты очевидные. Но захватить власть и удержать ее, а тем более решить очень сложные внутриполитические и внешнеполитические вопросы, это дано не каждому. Это может реализовать только политик с большим опытом и трезвой головой, отметил политолог.

Запад, считает наш собеседник, в определенной мере переиграл Россию в Армении и с помощью Сороса привел к власти партию Пашиняна. Но через некоторое время тот понял, что находится на кротком поводке у Москвы. Это отчетливо показали дальнейшие события, его роль во внутриполитических процессах в самой Армении и в самонадеянности во взаимоотношениях с Азербайджаном и Турцией.

"Что касается шансов оппозиции, то Роберт Кочарян и Серж Саргсян очень предусмотрительно отказались от участия в президентских выборах. Думаю, что ни у того, ни у другого представителя карабахского клана шансы прийти к власти были бы нулевые. Они пытались это сделать, но выборы в парламент показали, что карабахцы потеряли поддержку в стране и им нужно посыпать голову пеплом и уходить из политики. Сегодня у них шансов нет никаких. Точнее, всего один - попытка военного переворота. Такой вариант тоже исключать нельзя, но необходимо помнить, что Армения настолько зависимая от внешних покровителей страна, что без согласия этих сил такая попытка вряд ли приведет к успеху", - заключил Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева