Генсек ОДКБ о возможном мире между Азербайджаном и Арменией

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил о перспективах установления мира на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Выступая на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай", Зась подчеркнул, что есть некоторый осторожный оптимизм по поводу урегулирования.

Он отметил, что после подписания трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и ввода российских миротворцев в Карабах ситуация стабилизировалась, прекратилось кровопролитие.

"Безусловно, очаги напряженности есть, и они есть на армяно-азербайджанской границе. Я там был, видел своими глазами, что там происходит. Но по сути дела, границы как таковой там нет, есть линия соприкосновения, опорные пункты, наблюдательные пункты. Периодически бывают перестрелки. Так быть не должно", - заявил он.

По словам генсека, перед сторонами сейчас стоит серьезная задача по делимитации и демаркации границы, это большой и сложный объем работы, но тем не менее это позволит существенно укрепить безопасность региона.

"Есть осторожный оптимизм насчет того, что заканчивается целая эпоха войны и начинается другая эпоха. Я могу ошибаться в плане такого оптимизма, но в любом случае надо приветствовать шаги, которые сейчас делаются для установления мира", - подчеркнул он.