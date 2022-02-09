Азербайджан и Молдова эффективно сотрудничают на международном уровне

Азербайджан и Молдова эффективно сотрудничают в рамках международных организаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, находящимся с визитом в Азербайджане.

"Сегодня у меня были очень плодотворные обсуждения с моим коллегой по вопросу развития отношений между Азербайджаном и Молдовой. Мы обсудили развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, в сфере телекоммуникаций и других областях", - сказал министр.

Как отметил Байрамов, на встрече также обсуждалось развитие межпарламентских отношений между двумя странами.