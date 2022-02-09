https://news.day.az/politics/1434167.html Азербайджан и Молдова проведут политконсультации
Азербайджан и Молдова проведут политконсультации
Достигнута договоренность о проведении политических консультаций между Азербайджаном и Молдовой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, находящимся с визитом в Азербайджане.
Байрамов считает, что проведение политических консультаций между двумя странами не реже одного раза в год будет способствовать дальнейшему развитию отношений.
Министр добавил, что также обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в гуманитарной сфере.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре