https://news.day.az/politics/1434169.html Молдова поддержит Азербайджан в разминировании Карабаха
Молдова поддержит Азербайджан в разминировании Карабаха
Молдова намерена поддержать Азербайджан в операциях по разминированию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, находящимся с визитом в Азербайджане.
Байрамов отметил, что мины представляют самую большую угрозу восстановительным работами на освобожденных территориях Азербайджана.
"Я проинформировал об этом моего уважаемого коллегу, и министр выразил желание поддержать Азербайджан в этом направлении", - сказал глава МИД Азербайджана.
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