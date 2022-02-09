Молдова поддержит Азербайджан в разминировании Карабаха

Молдова намерена поддержать Азербайджан в операциях по разминированию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, находящимся с визитом в Азербайджане.

Байрамов отметил, что мины представляют самую большую угрозу восстановительным работами на освобожденных территориях Азербайджана.

"Я проинформировал об этом моего уважаемого коллегу, и министр выразил желание поддержать Азербайджан в этом направлении", - сказал глава МИД Азербайджана.