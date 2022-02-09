Азербайджан в отличии от Армении готов к демаркации границы без предварительных условий

Азербайджан готов начать процесс делимитации и демаркации границы с Арменией без предварительных условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, находящимся с визитом в Азербайджане.

"Говоря о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, необходимо решить вопрос делимитации и демаркации границы. Азербайджан готов к деятельности комиссии [по делимитации и демаркации границы] без каких-либо условий, но армянская сторона пытается продвинуть предварительные условия для начала работы комиссии. Такой подход не способствует положительной динамике", - сказал Байрамов.