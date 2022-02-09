В Карабахе открылась новая воинская часть

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на повышение боеготовности и улучшение социально-бытовых условий военнослужащих, несущих службу на освобожденных территориях. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

9 февраля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с условиями, созданными в новой воинской части, введенной в эксплуатацию на освобожденных от оккупации территориях.

Было доложено, что все объекты в воинской части капитально отремонтированы в соответствии с современными требованиями и оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. Здесь предусмотрены здание штаба, казарма, кабинет для идеологической работы, служебные, бытовые помещения, оружейная комната, банно-санитарный узел, столовая и медпункт, оборудованные системой отопления.

Кроме того, для эффективной организации досуга военнослужащих построен спортивный городок. На территории воинской части проведены работы по благоустройству и высажены различные виды деревьев. Территория обеспечена бесперебойным электроснабжением.

Затем Министр обороны посетил парк автомобилей и боевой техники. Здесь он ознакомился с условиями содержания автомобилей и боевой техники, выслушал доклады командиров боевых машин.

Министр обороны встретился с личным составом воинской части. Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что глава государства высоко ценит героизм и доблесть военнослужащих Азербайджанской Армии, в том числе личного состава воинской части, проявленные в Отечественной войне.

Министр обороны вновь довел до сведения военнослужащих, что боеготовность должна поддерживаться на неизменно высоком уровне, дал соответствующие указания о готовности в любой момент исполнить приказ Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева. Отмечалось, что в рамках проводимых реформ в армии будет продолжена закупка современного вооружения, военной техники и оборудования.

Генерал-полковник З.Гасанов также поведал об успехах, достигнутых в результате внимания и заботы Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в области развития Азербайджанской Армии и повышения военной мощи нашей страны.

В заключение Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, а также боеготовности на высоком уровне.