Фуад Мурадов и Абдуллах Эрен обсудили общие проекты

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Фуад Мурадов встретился с начальником Главного управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ Турции (YTB) Абдуллахом Эреном, находящимся с визитом в Баку, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Ф.Мурадов рассказал о деятельности диаспорских организаций, говорил о значении взаимодействия диаспор двух братских стран.

Было проведено широкое обсуждение сотрудничества между ГКРД и YTB, общих проектов и совместной деятельности.

A.Эрен отметил реализацию совместных проектов, оказание материальной поддержки обучению детей шехидов за рубежом и другие важные моменты.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями о направлениях взаимодействия турецкой и азербайджанской диаспор в соответствии с требованиями Шушинской декларации, проведении совместных форумов диаспор тюркских государств.

Было подчеркнуто также, что YTB может взять на себя привлечение проживающей за рубежом азербайджанской молодежи к образованию и оплату ее обучения.